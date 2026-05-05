По бумагам всё чисто: Малайзия стремительно становится хабом ИИ ЦОД, благодаря доступности чипов NVIDIA и лояльности к клиентам из Китая

На фоне ограничений и ужесточения регулирования энергетики в Сингапуре соседняя Малайзия быстро становится ключевым хабом ЦОД в Юго-Восточной Азии. Китайские облачные гиганты вроде Alibaba и ByteDance переносят вычислительные мощности на юг, используя уникальные особенности малайзийского рынка для организации на нём высокопроизводительных ИИ-вычислений, в т.ч. с использованием ускорителей уровня NVIDIA B200, сообщает DigiTimes.

Ранее облачные провайдеры предпочитали Сингапур, но в 2019–2022 гг. он приостановил выдачу разрешений на новые ЦОД из-за дефицита энергии. Мораторий в итоге формально сняли, но квот мало, да и PUE теперь должен быть не хуже 1,3. Малайзия предлагает более благоприятные условия. В частности, электричество тут значительно дешевле, а «промышленные» тарифы вдвое и более ниже сингапурских. Через агентство MIDA власти Малайзии предлагают налоговые льготы, упростили получение разрешений по принципу «одного окна» для стимулирования проектов ЦОД.

Дата-центры уже вносят большой вклад в экономику Малайзии. В частности, прямой вклад в ВВП увеличится c RM900 млн (около $227,5 млн) в 2021 году до RM14,1 млрд к 2025 году. К 2030 году занятость в отрасли вырастет в семь раз, почти до 31 тыс. рабочих мест. Ранее Малайзия заявила, что претендует на роль нового IT-хаба Юго-Восточной Азии и начала зазывать операторов ЦОД. Конкуренцию ей пытается составить Индонезия, а в последнее время и Вьетнам.

Особенно активно осваивают рынок ЦОД Малайзии именно китайские компании, в первую очередь облачные провайдеры. У Alibaba имеется четыре собственных ЦОД в стране, но наиболее активной в последние годы стала ByteDance. Ожидается, что планируемая мощность её ЦОД в Джохор-Бару (Johor Bahru) и Кулае (Kulai) к 2027 году достигнет 960 МВт.

По данным DigiTimes, тесно связанная с Inspur компания Aivres, которую неоднократно обвиняли в нарушении санкций США, помогает закупать ИИ-ускорители NVIDIA и сопутствующие серверные решения через зарегистрированную в США подконтрольную структуру. Оборудование экспортируется оператору ЦОД Aolani, который сдаёт вычислительные мощности в аренду ByteDance. Вместе с тем в ЦОД Aolani применяются многочисленные компоненты китайского происхождения. Например, в сегменте оптических коммуникаций продукция закупается у китайских Accelink Technologies и Changxinsheng Technology.

Подчёркивается, что Малайзия относительно открыта для размещению вычислительных мощностей в интересах китайских компаний, и это привлекает значительные инвестиции и способствует технологическому развитию. В то же время за страной закрепляется стратегически важная роль в глобальной ИИ-инфраструктуре.

Впрочем, это не вполне безопасно. В начале 2026 года в США принят «Закон о безопасности удалённого доступа» (Remote Access Security Act), который как раз запрещает Китаю доступ к передовым ИИ-чипам даже за его пределами, закрывая таким образом лазейку, которой давно пользовались китайские компании. Bridge Data Centres даже выгнала из своих малайских ЦОД сингапурское ИИ-неооблако Megaspeed, подозреваемое в нарушении антикитайских санкций США.

