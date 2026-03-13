Китайская ByteDance обойдёт санкции США и получит доступ к чипам NVIDIA B200 на $2,5 млрд

Материнская компания TikTok — китайская ByteDance — получила доступ к современным американским ускорителям NVIDIA. По последним данным, она обошла введённые властями США ограничения на доступ к технологиям, заключив соглашение с Aolani Cloud из Юго-Восточной Азии, сообщает The Wall Street Journal.

В Малайзии будет использоваться около 500 вычислительных систем NVIDIA Blackwell на основе 36 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA B200. Источники сообщают, что Aolani закупает серверы у компании Aivres, занимающейся их сборкой. Стоимость оборудования, вероятно, составит более $2,5 млрд. При этом Aolani сообщает, что пока располагает оборудованием на сумму $100 млн.

Источники сообщают, что ByteDance намерена организовать исследования в сфере ИИ за пределами КНР и удовлетворить спрос клиентов со всего мира на решения на основе искусственного интеллекта. Уже сегодня она предлагает обычным пользователям разнообразные ИИ-приложения, бросая вызов Google, OpenAI и другим американским компаниям; четверть выручки уже поступает из-за пределов Китая. Так, она разработала более десятка приложений (китайские и глобальные версии) — чат-бот Dola, редактор видео Dreamina и др.; модель Seedance позволяет генерировать реалистичные видеосцены на основе пользовательских сценариев.

Согласно январскому рейтингу Andreessen Horowitz, компания курирует пять из 50 наиболее популярных в мире пользовательских ИИ-приложений по количеству ежемесячных активных пользователей. В ByteDance работают команды исследователей в филиалах в Сингапуре и даже США. Напряжённость в отношениях между США и Китаем мешает бизнесу ByteDance: в январе компании пришлось передать американское подразделение TikTok под контроль «дружественно настроенным» к США инвесторам.

Более трёх лет китайские технобизнесы имеют дело с американским экспортным контролем, не позволяющим напрямую продавать Китаю передовые ИИ-чипы вроде моделей серии Blackwell. Для развития технологий китайские компании вынуждены тратить всё больше средств на доступ к вычислительным мощностям за рубежом, благодаря чему возникла целая индустрия посредников, строящих ЦОД на продуктах NVIDIA для сдачи в аренду китайским клиентам.

По имеющимся данным, в конце 2023 года инвесторы создали компанию Aolani с материнским холдингом на Каймановых островах. В числе инвесторов — сингапурская K3 Ventures. Aolani является приоритетным облачным партнёром NVIDIA, имеющим доступ к её новейшим чипам. С февраля 2025 года Aolani сдаёт ByteDance в аренду ИИ-серверы в Малайзии на основе ускорителей NVIDIA H100; за ускорители Blackwell компания ByteDance уже внесла предварительные платежи. Эти ускорители намерены развернуть на объектах в Малайзии. Помимо Малайзии, компания намерена создать мощности в Южной Корее, Австралии и Европе.

Подчёркивается, что бизнес сотрудничает с американской юридической компанией, чтобы соответствовать американским требованиям. По мнению юристов, изменения правовых норм будут носить «перспективный, а не ретроспективный характер». Отмечается, что Aolani соблюдает все правила экспортного контроля, а ускорители не передаются клиентам и те не имеют на них никаких прав. В NVIDIA также придерживаются позиции, что американские правила экспорта позволяют создавать облачные сервисы вне стран, подпадающих под ограничения, вроде Китая, а сам вендор проверял всех облачных партнёров, прежде чем продавать чипы прямо или косвенно.

По информации The Wall Street Journal, ByteDance вела переговоры об использовании ИИ-серверов с более чем 7 тыс. B200 в ЦОД в Индонезии, а Reuters сообщает, что компания также вела переговоры с США о разрешении покупки ускорителей NVIDIA H200, но её не удовлетворили условия их использования.

Ещё в 2024 году сообщалось, что китайские компании нашли лазейку в законах США для доступа к передовым ИИ-ускорителям и моделям в облаках AWS и Azure, причём на территории самих Соединённых Штатов. Также в конце 2025 года появилась информация, что китайская INF Tech обошла санкции США на доступ к ускорителям NVIDIA Blackwell через индонезийское облако.

