TikTok инвестирует ещё €1 млрд в ЦОД в Финляндии для хранения и обработки данных европейских пользователей

Детище китайской ByteDance — социальная сеть TikTok объявила об инвестициях €1 млрд в дата-центр в Лахти (Lahti, Финляндия) в рамках программы расширения защищённой европейской инфраструктуры. В 2025 году компания уже анонсировала миллиардные инвестиции в ЦОД в Коуволе (Kouvola). После того, как заработает ЦОД в Лахти, расширятся возможности по хранению данных европейских пользователей непосредственно в Европе, со строгим контролем доступа и использованием передовых систем мониторинга.

Оба вливания средств в финскую инфраструктуру ЦОД — часть евроепйской инициативы Project Clover стоимостью €12 млрд, предполагающей обеспечение региону суверенитета данных. Инициатива призвана обеспечить лучшую отраслевую защиту более 200 млн европейских пользователей TikTok. В рамках Project Clover создан специальный анклав данных с усиленными гарантиями — в техническом, операционном и управленческом аспектах. В рамках Project Clover налажены партнёрские отношения с британской NCC Group, обеспечивающей независимый контроль, проверку и подтверждение эффективности средств защиты информации. Также компания занимается мониторингом потоков данных и уведомляет о любых аномалиях. Независимый контроль касается всей европейской инфраструктуры социальной сети.

TikTok заявляет, что Финляндия обеспечивает уникальное сочетание квалифицированной рабочей силы, доступа к «чистой» энергии и развитой цифровой инфраструктуре. Именно поэтому она стала площадкой для расширения европейских мощностей компании, укрепления защиты и хранения данных на региональном уровне.

Кампус построят в одном из районов Лахти. Утверждается, что проект обеспечит вклад в региональную экономику, создаст рабочие места и будет способствовать развитию местной цифровой экосистемы. Новый этап развития инфраструктуры в Финляндии последовал за ранее анонсированным строительством объекта в Коуволе, работы уже ведутся в соответствии с ранее утверждённым планом. Как заявляет TikTok, вместе объекты укрепляют долгосрочную ориентацию на Финляндию в качестве ключевого региона для развития инфрастрпуктуры данных социальной сети в Европе.

В рамках Project Clover TikTok уже получила в своё распоряжение норвежский кампус Green Mountain OSL2-Hamar. Планы обнародовали в марте 2023 года, первый ЦОД закончили строить в декабре того же года, а ввод его в эксплуатацию был намечен на II квартале 2024 года. Правда, переносить европейские данные в новый кампус компания начала только в октябре. Также компания с 2023 года располагает дата-центром в Ирландии. Дополнительно компания рассматривает строительство дата-центра в Бразилии и пообещала потратить $8,8 млрд на цифровую инфраструктуру в Таиланде.

В США же бизнес компании продан группе местных инвесторов под давлением американских властей — работу Project Texas не удовлетворила местные власти. Параллельно американская частная инвестиционная компания Bain Capital продала 100 % долю в китайском операторе ЦОД ChinData, ключевым клиентом которого является ByteDance.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: