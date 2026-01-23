Продано: Oracle и Майкл Делл стали инвесторами американского предприятия TikTok USDS

Социальная сеть TikTok китайского происхождения объявила о создании совместного предприятия, которое станет управлять её деятельностью в США. Только на этих условиях компания сохранит возможность работы в Америке.

Новая компания TikTok USDS Joint Venture LLC объявила о трёх управляющих инвесторах: Oracle, частной инвестиционной компании Silver Lake и инвесторе MGX из ОАЭ, каждый из них получит по 15 % в совместном предприятии. ByteDance, управляющей TikTok в других странах, принадлежит доля в 19,9 %. Инвестором выступает и компания Майкла Делла (Michael Dell) — Dell Family Office. Об участии Делла в сделке сообщалось ещё в сентябре 2025 года.

Oracle будет играть ключевую роль в работе TikTok в США — данные американских пользователей будут размещаться в её облаке, также она выступит «доверенным партнёром» нового консорциума в сфере обеспечения безопасности. В частности, её эксперты займутся проверкой исходного кода. Также планируется переобучить и обновить рекомендательные алгоритмы на основе данных американских пользователей. Технически данные американских пользователей в рамках Project Texas уже перенесли в облако Oracle в 2022 году. В рамках аналогичного Project Clover данные пользователей из Европы переехали в ЦОД в Ирландии и Норвегии.

Пока неизвестно, сколько было заплачено ByteDance за новый формат партнёрства, но есть данные, что ByteDance будет по-прежнему управлять электронной коммерцией, рекламой и маркетингом американской платформы, а также глобальной совместимостью продуктов. Последнее важно, поскольку планируется обеспечить «заметность» американских создателей контента и работу американских бизнесов в мировом масштабе.

Одним из руководителей совместного предприятия назван гражданин Сингапура, генеральный директор TikTok Шоу Чу (Shou Chew). При этом совет директоров состоит «в основном из американцев». В частности, генеральным директором назначен Адам Прессер (Adam Presser), а директором по безопасности — Уилл Фаррелл (Will Farrell).

Сделка готовилась очень долго. В своё время Конгресс США принял закон, обязывающий ByteDance найти покупателя американского сегмента компании, иначе социальной сети пришлось бы прекратить деятельность в Соединённых Штатах — предлогом выступила угроза национальной безопасности США от приложений иностранных противников. По имеющимся данным, новое совместное предприятие будет заниматься и делами прочих приложений ByteDance, включая CapCut и Lemon8.

