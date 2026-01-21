ByteDance стремительно завоёвывает рынок облачных ИИ-сервисов Китая

Компания ByteDance агрессивно осваивает китайский облачный рынок. Владелец популярной социальной сети TikTok пытается использовать свои достижения в сфере ИИ для выхода за пределы рынка пользовательских приложений, обеспечивших в своё время успех компании, сообщает The Financial Times. Компания продвигает облачные решения Volcano Engine для корпоративных клиентов, увеличивая команду продаж и устраивая ценовые войны с конкурентами.

Источники сообщают, что ByteDance предлагает корпоративным клиентам собственные обширные данные и вычислительные ресурсы, например, для создания ИИ-агентов с использованием собственных моделей ByteDance. Тем самым она теснит Alibaba, Tencent и Huawei, которые долго доминировали на этом рынке. По данным IDC, Volcano Engine является в Китае вторым по величине провайдером ИИ-инфраструктуры и ПО после Alibaba. На долю ByteDance в I половине 2025 года приходилось около 13 % выручки от китайских облачных ИИ-сервисов ($390 млн), на долю Alibaba — 23 %. При этом на китайском облачном рынке в целом ByteDance имеет долю лишь 3 %.

Иными словами, ByteDance стала лидером в сфере ИИ-сервисов, самом быстрорастущем сегменте рынка. По мнению некоторых аналитиков, компания может стать одним из ключевых игроков в Китае в сегменте кастомных ИИ-инструментов благодаря крупным собранным датасетам и развитой аппаратной инфраструктуре, добавив для достижения успеха агрессивное ценообразование и глубокую интеграцию со своей экосистемой пользователей.

ByteDance хорошо разбирается в пользовательских технологиях, имея в портфолио социальную сеть TikTok и её китайский вариант Douyin, а также видеоредактор CapCut и новостной агрегатор Toutiao. Именно эти площадки обеспечивают большую часть выручки компании благодаря рекламе, продажам и подпискам. Согласно данным, предоставленным инвесторам, в III квартале выручка составила $50 млрд.

Последние попытки выйти на рынок корпоративного ПО, включая премьеру похожего на Slack продукта Lark, не увенчались особенным успехом. Стратегия роста, ориентированная на ИИ, могла бы придать импульс для будущего выхода на IPO, которого инвесторы ожидают годами. ByteDance агрессивно выводит в коммерческую плоскость свои ИИ-возможности благодаря Volcano Engine. Компания акцентирует внимание на продажах флагманского сервиса HiAgent, посредством которого создаются кастомные ИИ-агенты для корпоративных клиентов.

Стратегия опирается на массивные инвестиции в вычислительные мощности. ByteDance сегодня — в числе крупнейших покупателей ИИ-оборудования, она же была крупнейшим клиентом NVIDIA в 2024 году. По данным The Financial Times, в этом году значительная часть из ¥85 млрд, выделенных на ИИ-ускорители, будет потрачена на покупку NVIDIA H200, с некоторых пор разрешённых для поставок в КНР — если это одобрят китайские власти.

При этом некоторые эксперты отмечают, что ByteDance имеет сильные позиции в разработке ПО и достаточные аппаратные ресурсы для получения значимой доли облачного рынка, но ей не хватает опыта в обслуживании корпоративных клиентов в сравнении с Tencent и Huawei, поэтому приходится навёрстывать упущенное.

Крупные китайские игроки сами дают ByteDance такую возможность. Например, Tencent заявляла, что будет тратить ресурсы ИИ-ускорителей для внутренних нужд, не планируя масштабного расширения облачных сервисов для клиентов. Huawei, тем временем, сократила свои облачные ИИ-амбиции за последний год, сфокусировавшись на продаже чипов Ascend напрямую клиентам. По данным IDC, доля обеих компаний на облачном ИИ-рынке КНР слегка уменьшилась в I половине 2025 года.

Становление ByteDance в качестве одного из китайских ИИ-гигантов привлекло меньше внимания, чем успехи DeepSeek и Alibaba, которые развивают успешные открытые ИИ-модели и одновременно публикуют исследования о своих методиках обучения ИИ. Напротив, ByteDance сохранила полный контроль над своими самыми передовыми моделями и компании-клиенты имеют к ним доступ только по подписке. К слову, Alibaba, яро выступавшая за open source подход к распространению моделей, в последние месяцы оставила некоторые из передовых вариантов «закрытыми».

Другими словами, успехи ByteDance в сфере ИИ-моделей не освещаются слишком широко, поскольку отдача open source продуктов вызывает некоторые сомнения у многих разработчиков. Один из представителей команды ByteDance подчеркнул, что компания концентрирует усилия на создании лучших ИИ-моделей для клиентов, а не на гонке в сегменте open source.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: