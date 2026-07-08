Компания TensorWave закрыла раунд финансирования серии B, в рамках которого привлекла $350 млн при оценке $1,55 млрд. Средства намерена направить на расширение облачной ИИ-инфраструктуры, сообщает Storage Review. Анонсированный в июне раунд возглавляли Magnetar и AMD Ventures, с участием уже действующих инвесторов, включая Maverick Silicon, Nexus Venture Partners и Western Frontier.

Деньги направят на создание кластеров нового поколения, оптимизированных для выполнения ИИ-задач, включая требующие много памяти ИИ-нагрузки — обучение ИИ, высокопроизводительный инференс и работу с ИИ-приложениями. Кластеры будут построены на базе ИИ-ускорителей AMD Instinct MI355X. Компания заявила, что расширение бизнеса должно помочь удовлетворить растущий спрос на ИИ-вычисления. По словам компании, она предлагает альтернативу вертикально-интегрированным облачным платформам (NVIDIA) — открытую экосистему на базе решений AMD. Облако TensorWave уже используется ИИ-разработчиками, включая Fireworks AI и Luna AI для поддержки промышленной эксплуатации ИИ-моделей и выполнения масштабных ИИ-задач.

Инвестиции компания рассчитывает использовать для ускоренного развёртывания Instinct MI355X в новых ЦОД на территории Северной Америки. Руководство TensorWave полагает, что расширение доступа к инфраструктуре ускорителей с большими объёмами памяти позволит ускорить вывод ИИ-проектов в эксплуатацию и поддерживать работу всё больших ИИ-моделей и выполнение всё более ресурсоёмких нагрузок.

Весной 2024 года стартап провёл раунд финансирования на условиях SAFE (simple agreements for future equity), в результате которого привлёк $43 млн на оснащение основного ЦОД ускорителями Instinct MI300X и подготовку к внедрению моделей следующего поколения. В ноябре того же года появилась информация, что TECfusions сформирует для ИИ-облака TensorWave масштабную инфраструктуру ЦОД.

После раунда финансирования серии A в мае 2025 года компания TensorWave отчиталась о значительном расширении инфраструктуры. Сейчас она управляет основанным на решениях AMD кластером, состоящим из 8192 ИИ-ускорителей AMD Instinct MI325X, это один из крупнейших ИИ-кластеров на основе AMD в Северной Америке. Также компания законтрактовала более 2 ГВт мощностей ЦОД для расширения сервисов для корпоративных клиентов и бизнесов, ориентированных на ИИ-технологии.

Она не только намерена расширять ИИ-инфраструктуру, но и продолжит расширение штаб-квартиры в Лас-Вегасе. В частности, планируется наём специалистов в сфере инженерных разработок, инфраструктуры, эксплуатации ИИ, продаж и сопровождения клиентов. TensorWave сообщает, что особенности следующей фазы развития ИИ будут определяться наличием достаточного объёма вычислительных мощностей для перехода от экспериментов к промышленной эксплуатации.

В компании уверены, что по мере того, как будут расти модели и усложняться рабочие нагрузки, предприятиям будет необходима ИИ-инфраструктура с большими объёмами памяти, высокой производительностью и возможностью гибкого масштабирования, но без привязки к единственной экосистеме.

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