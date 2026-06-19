Rackspace развернёт ИИ-оборудование AMD на 30 МВт в ЦОД по всему миру

Компании AMD и Rackspace Technology подписали соглашение, посвящённое внедрению первых 30 МВт ИИ-оборудования на основе чипов AMD. Оно будет использоваться в дата-центрах Rackspace по всему миру. Внедрение начнётся в конце текущего года и продлится до 2028-го. В рамках нового соглашения AMD становится стратегическим поставщиком чипов для реализации ИИ-стратегии Rackspace.

Для поддержки обучения ИИ-моделей, инференса и корпоративных нагрузок будут использоваться ИИ-ускорители AMD Instinct, включая модели MI355X, MI350P и чипы будущих поколений, а также серверные процессоры семейства AMD EPYC. Соглашение также предусматривает совместную деятельность по освоению рынков. Компании выделят маркетинговые ресурсы и персонал для разработки и продвижения предложений на базе инфраструктуры AMD — для клиентов из регулируемых отраслей.

После полного внедрения экосистема мощностью 30 МВт обеспечит вычислительные ресурсы для корпоративных пользователей, включая организации из сферы здравоохранения и прочие компании из регулируемых секторов. В Rackspace сообщают, что соответствующая инфраструктура необходима для поддержки масштабных ИИ-инициатив в медицине, для инференса и выполнения других задач, требующих администрирования, отчётности и операционного надзора.

Компании рассчитывают интегрировать аппаратный стек AMD в архитектуру Enterprise AI Cloud компании Rackspace. Платформа будет автоматически подбирать вычислительные ресурсы под конкретные нагрузки, в то же время обеспечивая централизованное управление и оперативный учёт работы всей инфраструктуры.

По словам Rackspace, регулируемые отрасли требуют полностью управляемой инфраструктуры, а не подборки решений от независимых вендоров. Сотрудничество позволит объединить вычислительные мощности и операционные сервисы в одну управляемую экосистему, с ответственностью от аппаратного уровня до конечных бизнес-результатов. В AMD подчеркнули, что корпоративные проекты всё чаще требуют комбинации вычислительных ресурсов, использующих как классические аппаратные решения, так и ИИ-ускорители для разных типов нагрузок.

Предполагается, что проект ускорит запуск сервисов, предусмотренных меморандумом о взаимопонимании, подписанным ранее:

Enterprise AI Cloud — корпоративное облако для разработки, обучения и эксплуатации ИИ-систем в управляемой среде;

Enterprise Inference Engine — корпоративная платформа для инференса и обслуживания ИИ-моделей;

IaaS и Bare Metal с AMD Instinct.

В целом решения формируют управляемый инфраструктурный ИИ-стек от выделенных физических серверов до полностью обслуживаемых сервисов инференса. Компании позиционируют инициативу, как альтернативу традиционным «самоуправляемым» ИИ-кластерам на базе bare-metal серверов. Основная аудитория — компании, переходящие от пилотных ИИ-проектов к полномасштабному внедрению ИИ и агентных рабочих процессов в ключевые бизнес-системы.

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