Oriole Networks и AMD успешно запустили ИИ-сеть на фотонных технологиях, но пока в лабораторных условиях

Британский стартап Oriole Networks сообщил о запуске первой в мире масштабируемой ИИ-сети, основанной исключительно на фотонных технологиях, в лаборатории Scaling Inference Lab, финансируемой агентством ARIA. Система сочетает в себе сетевую платформу PRISM от Oriole с ускорителями AMD Instinct и процессорами AMD EPYC. Это первое применение технологии компании, более широкое распространение которой в отрасли запланировано на 2027 год.

PRISM — это оптическая сетевая платформа (OCS) для ИИ-кластеров. PRISM полностью исключает необходимость в традиционных коммутаторах в ЦОД, заменяя их оптическими цепями с наносекундной коммутацией, что снижает энергопотребление ядра сети на 81 %. Благодаря возможности прямой передачи фотонов от чипа к чипу, время простоя GPU снижается с нынешних 60 % до менее чем 1 %. По словам компании, такой подход позволяет минимизировать потребность в охлаждении, тем самым резко сокращая потребление воды. Что также важно, PRISM не привязана к какому-либо одному производителю чипов, обеспечивая возможность достижения производительности на уровне всей системы без необходимости использования проприетарных стеков.

Лаборатория Scaling Inference Lab представляет собой испытательный полигон стоимостью £50 млн ($68 млн), финансируемый правительством Великобритании через Агентство перспективных исследований и изобретений (ARIA) для решения проблем, связанных с узкими местами в крупномасштабной обработке ИИ-данных. ARIA было создано на основании парламентского акта и финансируется Министерством науки, инноваций и технологий Великобритании (DSIT). Лаборатория Scaling Inference Lab размещается на платформе CommonAI и предназначена для тестирования и оптимизации ИИ-систем в реальных условиях.

Oriole сотрудничает с AMD более года. Компания, основанная в 2023 году на базе подразделения Университетского колледжа Лондона (University College London), заявила, что её технология прошла путь от исследований до производства всего за три года. «Год назад мы доказывали физику; сегодня мы доказываем бизнес. Наше сотрудничество с AMD перешло от концепции к внедрению системы на порядок большего размера, и данные подтверждают, что это уже приводит к быстрому росту производительности», — сообщил Джеймс Риган (James Regan), генеральный директор Oriole.

Как отметил ресурс TNW, развёртывание сети на фотонных технологиях компанией Oriole реально, но оно ещё не работает в масштабе кластеров уровня Google, которая уже несколько лет использует оптические коммутаторы Apollo. Запуск в 2027 году определит, сможет ли PRISM пережить переход от лабораторных условий к производственным площадкам компаний. Именно на этом переходе терпят неудачу большинство стартапов, занимающихся разработкой оборудования. По данным SiliconANGLE, на сегодняшний день Oriole привлекла около $35 млн инвестиций, в последнем раунде — $22 млн. В число её инвесторов входят Plural UK Management, UCL Technology Fund, Clean Growth Fund, XTX Ventures и Dorilton Ventures.

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