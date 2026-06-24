Разработчик ИИ-интерконнекта Upscale AI провёл новый раунд финансирования на $190 при поддержке NVIDIA

Стартап Upscale AI, специализирующийся на разработке сетевой ИИ-инфраструктуре, объявил о привлечении $190 млн в рамках раунда финансирования серии A-1. В общей сложности инвестиции в стартап составили $500 млн, а его рыночная стоимость выросла до $2 млрд. Раунд возглавил индийский фонд Premji Invest с активами в $15 млрд, который ранее инвестировал в Sysdig и CrowdStrike. В раунде приняли участие новые инвесторы, включая NVIDIA, Salesforce Ventures, Seligman Ventures и Temasek, а также существующие инвесторы, в том числе Maverick Silicon, Mayfield, Prosperity7 Ventures, StepStone Group и Tiger Global.

Upscale AI сообщил, что использует привлечённые средства для масштабирования бизнеса и ускорения внедрения своего интерконнекта для ИИ-платформ передовой сетевой технологии, разработанной специально для ИИ. Предыдущий раунд финансирования Upscale AI состоялся в январе 2026 года.

Upscale AI разрабатывает масштабируемые коммутаторы, оптимизированные для ИИ-нагрузок. Стартап позиционирует свою линейку коммутаторов SkyHammer как решение, разработанное специально для этих целей. Upscale также придерживается открытых стандартов, включая UALink, SONiC и ESUN. Upscale создаёт то, что он называет открытой сетевой инфраструктурой, которая позволяет чипам разных производителей работать вместе на полной скорости. «Мы пытаемся заставить эти GPU говорить на одном языке», — сказал соучредитель и генеральный директор Барун Кар (Barun Kar) в интервью Fortune.

Upscale был основан в 2024 году Баруном Каром и Радживом Хемани (Rajiv Khemani). Кар был одним из основателей Palo Alto Networks и курировал весь портфель Ethernet в Juniper Networks, прежде чем они объединили усилия в Auradine, стартапе по разработке чипов на основе блокчейна и ИИ, где и был создан Upscale. Хемани, в свою очередь, занимал руководящие должности в таких компаниях, как Innovium (приобретена Marvell) и Cavium, а также работал в Intel, NetApp и Sun Microsystems.

По прогнозам Dell’Oro Group, к 2030 году ежегодные расходы на коммутаторы для ИИ ЦОД превысят $100 млрд, поскольку Microsoft, Google, Meta✴ и Amazon стремительно развивают свои ИИ-инфраструктуры. Пять крупнейших технологических компаний потратят примерно от $660 до $690 млрд на инфраструктуру только в 2026 году, что почти вдвое больше, чем в 2025 году.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: