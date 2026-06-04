NVIDIA разработала CPO-коммутатор Quantum-X InfiniBand Photonics Q3450-LD со 144 портами 800G

Стартап Lambda Inc., развивающий облачную ИИ-платформу, поделился подробностями о коммутаторе Quantum-X InfiniBand Photonics Q3450-LD, разработанном компанией NVIDIA для крупных дата-центров, ориентированных на ресурсоёмкие нагрузки ИИ.

Устройство выполнено в форм-факторе 4U по технологии CPO (Co-Packaged Optics). Реализованы 144 порта 800G InfiniBand (коннекторы MPO — Multi-fiber Push-On). Заявленная неблокируемая коммутационная способность составляет 115,2 Тбит/с. Коммутаторы CPO не требуют традиционных подключаемых трансиверов. Применяются 18 съёмных внешних модулей источников света, каждый из которых обслуживает восемь портов MPO.

Рич Андервуд (Rich Underwood), системный архитектор высокопроизводительных вычислений в компании Lambda, отмечает, что для традиционного 72-портового коммутатора необходимы 72 трансивера, каждый из которых потребляет примерно 25 Вт. Исключение этих компонентов из системы обеспечивает существенную экономию энергии. Коммутатор NVIDIA Photonics CPO потребляет 3,95 кВт против 7,0 кВт у стандартного устройства сопоставимого класса. Таким образом, достигается экономия 3,05 кВт на каждый коммутатор: эта мощность может быть перераспределена на другие задачи, в частности, на питание ИИ-ускорителей на основе GPU.

Кроме того, использование CPO позволяет повысить надёжность. Для дата-центра со 128 тыс. GPU требуется приблизительно 655 тыс. дискретных модулей трансиверов в коммутационной матрице. Каждый из них является потенциальной точкой отказа. Технология CPO полностью исключает этот класс компонентов, а следовательно, повышает стабильность работы и минимизирует количество сбоев.

Устройство Quantum-X InfiniBand Photonics Q3450-LD оснащено двухконтурным жидкостным охлаждением. Для питания служит шина постоянного тока 48 В.

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