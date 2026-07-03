Квартальные продажи Ethernet-коммутаторов взлетели на 40 %, а NVIDIA выбилась в лидеры в ЦОД-сегменте

IDC подвела итоги исследования глобального рынка Ethernet-коммутаторов корпоративного класса в I квартале текущего года: продажи таких устройств в денежном выражении достигли $15,4 млрд, что на 39,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Отмечается, что в сегменте дата-центров выручка взлетела в годовом исчислении на 61,0 %, составив около $10 млрд. Столь значительный рост аналитики связывают с продолжающимся развитием инфраструктуры ИИ, а также расширением мощностей гиперскейлеров. В ЦОД-секторе 35,8 % продаж в деньгах обеспечили коммутаторы стандарта 800GbE, ещё 34,1 % — решения класса 200/400GbE.

С географической точки зрения спрос на коммутаторы поднялся во всех ключевых регионах. Так, на американском рынке прибавка составила 49,7 % в годовом исчислении. В странах EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) зафиксирован рост на 32,2 %, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 25,9 %.

Подчёркивается, что в сегменте Ethernet-коммутаторов для дата-центров в лидеры вырвалась NVIDIA, у которой продажи в денежном выражении подскочили год к году на 192,7 % — до $2,1 млрд: это соответствует доли в 21,5 % в соответствующей области. Однако в целом по рынку лидирует Cisco с 29,3 % и выручкой в объёме $4,5 млрд (+24,0 % по отношению к I кварталу 2025 года). У Arista Networks продажи поднялись на 37,3 % — до $2,2 млрд, что соответствует 14,6 % отрасли. В пятёрку ведущих игроков также входят НРЕ с 6,4 % и $985 млн (+15,4 % г/г) и Huawei с 5,8 % и $895 млн (+27,2 %).

В исследовании говорится, что продажи маршрутизаторов для предприятий и поставщиков услуг по итогам I четверти 2026 года составили $3,8 млрд, что соответствует росту на 11,3 % в годовом исчислении. На поставщиков услуг пришлось 77,2 % от указанной суммы, или $2,9 млрд (+12,9 % г/г). Еще $867 млн принесли маршрутизаторы корпоративного класса — +6,1 % по отношению к I кварталу прошлого года.

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