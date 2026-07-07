Согласно информации EEWorld, китайская компания Sugon (Dawning Information Industry) объявила о запуске высокоскоростного интерконнекта 400G ScaleFabric с нулевыми потерями пакетов, представленного в марте этого года. Это первый в Китае продукт, использующий технологию InfiniBand (IB) и RDMA для сверхвысокоскоростных сетей. Sugon разработала весь стек собственными силами. Он специально разработан для крупномасштабных кластеров и адаптирован для HPC-сценариев, таких как обучение больших ИИ-моделей.

Сообщается, что интерконнект ScaleFabric уже более 10 мес. обеспечивает работу кластера Национального суперкомпьютерного интернета в Чжэнчжоу на базе 30 тыс. ускорителей, выполняющего реальные задачи обучения ИИ. Развёртывание всей сети кластера заняло всего 36 ч. ScaleFabric является частью платформы Sugon ScaleX640.

По словам компании, благодаря собственной разработке IP-ядра и SerDes 112G, ScaleFabric достиг лучшего в отрасли показателя времени восстановления маршрутизации при сбоях каналов связи — менее 1 мс, при этом задержка не увеличивается с ростом масштаба сети, обеспечивая стабильность работы сверхбольших кластеров с самого начала.

В настоящее время компания Sugon выпустила три устройства: стандартную однопортовую сетевую карту ScaleFabric 400 с PCIe 5.0, с пропускной способностью порта 400 Гбит/с и сквозной задержкой связи 0,9 мс, 80-портовый коммутатор ScaleFabric 400 1U с жидкостным охлаждением и 80-портовый коммутатор ScaleFabric 400 2U с воздушным охлаждением. Коммутаторы обладают пропускной способностью одного порта до 800 Гбит/с, общей коммутационной способностью до 64 Тбит/с в двунаправленном режиме, задержкой около 260 нс и поддерживают расширение портов до 800G×40 или 400G×80.

Интерконнект ScaleFabric полностью совместим с основными интерфейсами коммуникационных библиотек, такими, как RCCL, NCCL и Intel MPI, и поддерживает прямую миграцию основных фреймворков для больших языковых моделей и приложений HPC, таких, как Llama, DeepSeek и Kimi, что обеспечивает бесперебойное развёртывание приложений. Таким образом, Sugon стала вторым в мире заметным поставщиком InfiniBand после NVIDIA, которой эта технология досталась после поглощения Mellanox в 2019 г.

Согласно данным Sugon, технические характеристики ScaleFabric 400 соответствуют уровню NVIDIA InfiniBand NDR и превосходят его по некоторым ключевым показателям. Плотность портов коммутатора увеличена на 25 %, максимальное количество пар очередей (Queue Pair, QP) для отправки и приёма данных на карту вдвое больше — до 256 тыс., масштаб интерконнекта в одной подсети в 2,33 раза больше, чем у NDR, и он может поддерживать развёртывание кластера до 114 тыс. карт. А общая стоимость сети меньше примерно на 30 %.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: