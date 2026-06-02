Marvell представила чип-коммутатор Teralynx T100 на 102,4 Тбит/с для ИИ ЦОД

Компания Marvell анонсировала чип-коммутатор Teralynx T100 для дата-центров и облачных платформ, ориентированных на ресурсоёмкие ИИ-нагрузки. Изделие обеспечивает пропускную способность до 102,4 Тбит/с, а его пробные поставки начнутся в текущем квартале.

Marvell подчёркивает, что в отличие от традиционных коммутационных платформ, предназначенных для обычных корпоративных и облачных дата-центров, Teralynx T100 разработан с нуля для ИИ-нагрузок. Новинка будет предлагаться в различных вариантах исполнения, включая BGA, CPC и CPO.

При изготовлении чипа применяется 3-нм технология. Разработчик заявляет, что из конструкции исключены устаревшие элементы, увеличивающие энергопотребление и площадь кристалла. В результате, изделие обеспечивает до 25 % меньшее энергопотребление по сравнению с конкурирующими решениями: показатель не превышает 1000 Вт. Это важно, поскольку на коммутационные и прочие сетевые компоненты может приходиться 15–25 % от общей мощности серверной стойки. Таким образом, повышение энергоэффективности коммутаторов оказывает значительное влияние на работу ЦОД в целом.

Teralynx T100 поддерживает 512-портовую архитектуру. Marvell подчёркивает, что новинка обеспечивает исключительную эффективность использования полосы пропускания, благодаря чему помогает в устранении узких мест в современных крупномасштабных кластерах ИИ.

Нужно отметить, что ранее чип-коммутатор с пропускной способностью 102,4 Тбит/с представила компания Cisco: изделие получило название Silicon One G300. Кроме того, Broadcom выпустила платформу с интегрированной оптикой CPO (Co-Packaged Optics) третьего поколения Tomahawk 6 — Davisson (TH6-Davisson), которая также относится к классу 102,4 Тбит/с.

