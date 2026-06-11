СЖО и 1,6 Тбит/с на порт: Arista представила коммутаторы 7060XE7 для ИИ ЦОД

Компания Arista Networks анонсировала коммутаторы семейства 7060XE7, ориентированные на масштабные ИИ-инфраструктуры следующего поколения с высокой интенсивностью обмена данными. Устройства обеспечивают коммутационную способность до 102,4 Тбит/с.

В основу изделий положен чип Broadcom Tomahawk 6. Объём оперативной памяти составляет 32 Гбайт, вместимость встроенного SSD — 480 Гбайт. Для управления предусмотрены два разъёма RJ45, консольный порт и коннектор USB. Реализована технология LPO (Linear Pluggable Optics), которая позволяет формировать прямые соединения между оптоволоконными модулями, устраняя необходимость в традиционных компонентах вроде цифровых сигнальных процессоров (DSP). Благодаря этому повышается энергетическая эффективность.

В серию вошли модели 7060XE7-64PS / 7060XE7-64PRS с 64 портами OSFP с пропускной способностью 1,6 Тбит/с, которые могут использоваться в режимах 200GbE/400GbE/800GbE. Кроме того, дебютировала версия 7060XE7-128PE со 128 портами OSFP со скоростью 800 Гбит/с (поддерживаются также режимы 100GbE/200GbE/400GbE). Все эти коммутаторы выполнены в форм-факторе 4U и оснащены воздушным охлаждением.

Ещё одним представителем семейства стала модель 7060XE7-64PRS-RV3-L типоразмера 2OU, наделённая системой жидкостного охлаждения. Этот коммутатор оборудован 64 портами OSFP на 1,6 Тбит/с (с поддержкой режимов 200GbE/400GbE/800GbE). Питание осуществляется от централизованного шинопровода.

В качестве программной платформы на устройствах используется Arista EOS (Extensible Operating System). Говорится о поддержке функций балансировки нагрузки DLB (Dynamic Load Balancing) и CLB (Cluster Load Balancing). Поставки коммутаторов планируется начать в IV квартале текущего года.

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