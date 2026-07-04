DriveNets представила коммутаторы 2600SL и 2601S с 64 портами на 1,6 Тбит/с

Компания DriveNets анонсировала сетевые коммуникационные платформы 2600SL и 2601S, рассчитанные на гиперскейлеров, облачных провайдеров и операторов ИИ ЦОД. В основу новинок положен чип Broadcom Tomahawk 6, обеспечивающий коммутационную способность до 102,4 Тбит/с.

Модель DriveNets 2601S выполнена в форм-факторе 3U и оснащена воздушным охлаждением. В свою очередь, версия DriveNets 2600SL соответствует типоразмеру 2OU (ORv3): это устройство оснащено полностью жидкостным охлаждением, что, как утверждает разработчик, обеспечивает максимальную энергоэффективность.

Обе системы оснащены 64 портами OSFP224 с пропускной способностью 1,6 Тбит/с каждый. Говорится также о поддержке конфигураций 128 × 800GbE, 256 × 400GbE и 512 × 200GbE. Кроме того, реализованы три порта управления — два 50GbE SFP56 и один 1GbE RJ45. Поддерживается до 64 Гбайт DDR4-2666 в виде двух модулей RDIMM/SODIMM (ECC).

DriveNets отмечает, что коммутаторы оптимизированы для работы в инфраструктурах, ориентированных на наиболее ресурсоёмкие нагрузки ИИ. Это может быть обучение больших языковых моделей (LLM) с огромным количеством параметров или инференс. Поставки устройств 2600SL и 2601S планируется организовать в текущем квартале. «Чипы Broadcom Tomahawk 6 в сочетании с платформой DriveNets обеспечивают беспрецедентную производительность и надёжность в крупномасштабных кластерах», — отмечает Broadcom.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: