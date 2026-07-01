Equinix прекратила предоставлять bare metal услуги Equinix Metal

Компания Equinix 30 июня официально прекратила работу сервиса, предоставлявшего выделенные физические серверы (bare metal). Пользователи с ролью Owner будут иметь доступ к консоли управления до 31 декабря 2026 года. Им будет доступно скачивание счетов и истории платежей, а также просмотр архивных данных об учётной записи. Тем не менее, если у клиента оставались работающие сервисы, они будут безвозвратно удалены, сообщает SDX Central.

Equinix вышла на рынок bare metal в начале текущего десятилетия после покупки компании Packet, после сменившей имя на Equinix Metal. На тот момент компания утверждала, что покупка Packet поможет клиентам Equinix упростить развёртывание мультиоблачных решений, а сама она сможет выйти на небольшие региональные рынки и усилить позиции в сфере периферийных вычислений. Генеральный директор Packet Зак Смит (Zac Smith) после покупки возглавил Equinix Metal, но в 2023 году покинул бизнес и основал собственный стартап Datum.

Позднее Equinix объявила о закрытии сервиса и пообещала владельцам аккаунтов помощь в поиске альтернативных решений. До окончательного закрытия Equinix Metal компания рекомендовала клиентам удалить ресурсы, включая IP-адреса, виртуальные фабрики Fabric Virtual Connections (FVC) внутри платформы Equinix Fabric и сети VLAN, предупредив, что иначе плату за подобные ресурсы, возможно, будут начислять даже после прекращения работы серверов.

После того, как сервис прекратил работу 30 июня, у пользователей не осталось доступа к инстансам Equinix Metal, вскоре компания вставит окончательные счета клиентам. Техническая поддержка Metal также прекратится 30 сентября 2026 года, а тем, кому помощь будет нужна даже после этой даты, рекомендуют обращаться к персональным менеджерам в Equinix. С закрытием Equinix Metal у конкурентов появилась возможность расширить свою клиентскую базу. Среди компаний, предлагающих услуги бывшим пользователям сервисов Equinix — Megaport (Latitude.sh), OVHcloud и OpenMetal.

Тем временем сама Equinix будет уделять больше внимания другим направлениям развития. В прошлом году она запустила платформу Distributed AI Hub для инференса «ближе к периферии», а также запустила сервис «умной автоматизации» сервисов управления соединениями Fabric Intelligence. В конце мая компания представила механизм Fabric Geo Zones, призванный обеспечить гарантированное хранение и передачу данных только в заданных географических границах.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: