Из-за утечки воды в незаконном криптомайнинговом ЦОД Athlon BT в Оклахоме пришлось закрыть школы

Использовавшийся для майнинга биткоинов дата-центр Athlon Blockchain Technology Corporation (Athlon BT) в городе Эль-Рино (El Reno, шт. Оклахома) пришлось закрыть после аварии водопровода на его территории. Последняя привела к утечке более 1,38 тыс. м3 воды, вызвав перебои с водоснабжением у местных жителей и учреждений, сообщает Datacenter Dynamics.

Утечка связана с неисправностью пожарного гидранта, расположенного на объекте, управляемом Athlon BT, которая занимается эксплуатацией дата-центров, а также созданием мобильных ЦОД для ИИ и майнинга. В результате утечки произошло падение давления в городском водопроводе, из-за чего пришлось временно прекратить водоснабжение некоторых районов и на два дня закрыть школы. После утечки объект был признан непригодным для эксплуатации, выдано предписание об устранении нарушений. Athlon BT не разрешат возобновить деятельность, пока не будет решён ряд связанных проблем.

Власти Эль-Рино выдали разрешение на строительство ЦОД в 2021 году, но в июне 2023 года город распорядился остановить работы после того, как проверки выявили многочисленные нарушения, угрожавшие жизни людей — от опасных конструкций до истёкших разрешений на строительные и электромонтажные работы, а также проблемы с водоотводом и отсутствие «окончательного сертификата» на эксплуатацию дата-центра. Всё это, по-видимому, не помешало компании достроить и запустить ЦОД. Впрочем, городские власти признают, что сами не проконтролировали исполнение предписания о прекращении работ, в том числе из-за текучки кадров и плохой внутренней коммуникации. По статистике Исследовательской службы Конгресса США (CRS), за 10 лет ЦОД США утроили потребление воды — а теперь ситуация может быть ещё хуже.

Athlon BT будет выставлен счёт за потерянные кубометры, сверхурочную работу аварийных и иных служб, использование оборудования, а также за прочие расходы, связанных с утечкой. По словам властей, утечка не была вызвана сбоем в системе охлаждения объекта или обычными тратами воды — авария случилась на частном водопроводе на территории ЦОД. Траты не коснутся местных жителей. Не так давно в штате представили законопроект, призванный защитить рядовых потребителей электричества от инфраструктурных расходов, связанных с ЦОД и майнинговыми объектами, добавляющими энергосистеме нагрузку в объёме по 75 МВт и более.

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