QTS и Compass отказались от создания крупнейшего в мире кампуса ЦОД Digital Gateway после многолетней борьбы с местными жителями

Оператор ЦОД QTS, принадлежащий Blackstone, отказался от планов построить огромный кампус ЦОД Digital Gateway на участке площадью около 850 га в Вирджинии. Местные жители, годами добивавшиеся отмены проекта, наконец победили, сообщает Bloomberg. Ранее предполагалось, что Digital Gateway привлечёт порядка $100 млрд и станет одной из крупнейших IT-площадок в мире.

QTS намеревалась превратить более 323 га в округе Принс-Уильям (Prince William) в основу одного из крупнейших «технологических коридоров» в мире. Ещё столько же намеревалась застроить Compass Datacenters, которая получила инвестиции от Brookfield. Оставшиеся площади были отведены под дороги, коммуникации и прочую инфраструктуру. Отказ сразу двух крупных компаний — один из самых заметных прецедентов в сфере строительства ЦОД. Для активистов и местных жителей, около пяти лет выступавших против Digital Gateway, отказ стал доказательством эффективности принятых ими мер, включая давление на политиков и подачу судебных исков.

Ранее земли для Digital Gateway классифицировались как имевшие историческое значение и были защищены от застройки, поэтому проект Digital Gateway вызвал крайне негативную реакцию местных жителей и был заблокирован поданными судебными исками. QTS пришла к выводу, что продолжать борьбу смысла нет, и теперь, по словам представляющих компанию юристов, приступит к «ответственном и упорядоченному» сворачиванию работ на участке.

Проект инициировал продолжительные и крайне напряжённые общественные слушания. В 2023 году состоялось 27-часовое заседание по вопросам зонирования земли с участием сотен сторонников и противников проекта. После того как местные чиновники подавляющим большинством голосов выступили за перевод сельхозземель в земли для застройки, на них посыпались судебные иски, касавшиеся в основном итогов заседания и процесса уведомления об общественных слушаниях относительно проекта.

В марте этого года судьи штата поддержали решение, согласно которому изменения зонирования были признаны недействительными, поскольку процедура оповещения общественности нарушила и муниципальные законы, и законы штата. После этого Compass Datacenters покинула проект, напоследок заявив, что он мог бы принести значимые преимущества местным жителям и региону в целом. QTS, став единственным девелопером Digital Gateway, попыталась подать апелляцию в Верховный суд Вирджинии, заявив, что проект тщательно рассмотрели и одобрили власти округа, а его реализация обеспечила бы крупные инвестиции в инфраструктуру, не считая налоговых поступлений.

Фактически компания опасалась, что административная ошибка создаст судебный прецедент. Кроме того, после ухода Compass она осталась один на один с крупным проектом без возможности разделить расходы на модернизацию инженерной инфраструктуры для масштабного строительства, поэтому было решено отказаться от проекта вообще. Изменилась и ситуация в целом — штат одобрил новый налог на электричество для ЦОД. Тем не менее, QTS заявила, что по-прежнему намерена поддерживать «экономическое развитие штата и интересы местных сообществ».

Стоит отметить, что местные власти «дёшево» отделались. В США уже известен случай, когда жители сместили значительную часть членов муниципалитета после одобрения проекта крупного ЦОД, а где-то дело дошло до стрельбы. По данным Tom’s Hardware, только в I квартале 2026 года было заблокировано более 75 проектов строительства ЦОД общей стоимостью $130 млрд. Вирджиния является крупнейшим рынком ЦОД в мире с крайне высокой концентрацией крупных объектов. Впрочем, в ближайшее время её может потеснить Техас, где и свободных земель больше, и энергия более доступна.

Blackstone, купившая QTS в 2021 году, является одним из ключевых инвесторов в индустрию ЦОД и владеет по всему миру портфолио соответствующих активов стоимостью более $150 млрд. Ранее она объявила о продаже долей в трёх дата-центрах в Северной Вирджинии за $3,5 млрд. Brookfield частично или полностью владеет Compass, Centersquare, Data4, Ascenty, Digtal Connexion, DCI и тоже активно инвестирует в ЦОД и энергетику.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: