Вирджиния первой в истории одобрила налог на электричество для ЦОД, включая то, что операторы будут генерировать сами

Законодательные власти штата Вирджиния (США) одобрили проект бюджета, в котором предусмотрен налог на потребление ЦОД электроэнергии. При этом отрасль сохранит действующую льготу по налогу с продаж и налогу на покупку и использование оборудования. Это первый в истории индустрии налог, напрямую привязанный к объёмам потребляемой дата-центрами энергии. Налог был одобрен обеими палатами местного законодательного собрания и теперь направлен на подпись губернатору, сообщает Datacenter Knowledge. Сегодня Вирджиния, особенно Северная Вирджиния, является крупнейшим рынком ЦОД в мире и своеобразным индикатором для всей отрасли.

Налог на потребление ЦОД электричества должен составить $0,011/кВт∙ч, новые нормы должны вступить в силу с 1 июля 2026 года. Ожидается, что налог будет приносить в бюджет штата $600 млн/год в следующие два года. Мера распространяется на электричество, поставляемое коммунальными энергокомпаниями, конкурирующими розничными поставщиками, а также на электричество, генерируемое при самих дата-центрах, в том числе «за счётчиком», т.е. без подключения к магистральным энергосетям. Предусмотрен и довольно необычный механизм возврата средств. Если годовые поступления, связанные с налогом, будут выше $600 млн, излишки направят в специальный фонд и возвратят операторам ЦОД пропорционально уплаченному налогу.

Окончательный вариант законопроекта значительно отличается от первоначального, где, в частности, предлагался налог на резервные генераторы исходя из разрешённой мощности, который, по оценкам, за двухлетний бюджетный период принёс бы $1,8 млрд. По словам бывшего председателя регулятора FERC Марка Кристи (Mark Christie), речь идёт скорее о «компенсирующем механизме», чем о фундаментальном изменении политики Вирджинии. ЦОД всё ещё пользуются значительными субсидиями штата, но теперь они частично компенсируются новым налогом. Например, ЦОД мощностью 500 МВт будет платить по $48 млн ежегодно в случае непрерывной работы, 1 ГВт — почти $100 млн. По словам экспертов, фактически налог эквивалентен увеличению «эффективной стоимости» электричества для ЦОД чуть более чем на 10 %.

Согласно проекту закона, местный регулятор State Corporation Commission должен разработать правила применения налога в течение 60 дней после принятия бюджета. Также предусмотрена специальная льгота на оплату электричества для отдельных крупных потребителей, но ЦОД прямо исключаются из их числа. Речь идёт о производственных и распределительных объектах со спросом не менее 25 МВт, имеющих не менее 200 рабочих мест. Предел участия установлен на уровне 150 МВт, если регулятор не посчитает, что более широкий лимит соответствует интересам общества.

При этом некоторые эксперты подчёркивают, что новый налог не решает вопрос оплаты строительства генерирующих и сетевых мощностей для компенсации растущего спроса ЦОД. Указывается, что мера никак не защитит рядовых потребителей от перекладывания на них расходов на необходимую новую энергетическую инфраструктуру. Кроме того, коммунальные компании вроде Dominion Energy инвестируют средства в инфраструктуру ещё до того, как получат обязательства от клиентов о покупках электричества, и новый закон никак не решает эту проблему.

Будучи крупнейшим рынком ЦОД в США и мире, Вирджиния является своеобразным «законодателем мод» в соответствующей индустрии, и решения её парламентариев могут сказаться на рынках ЦОД за тысячи километров от штата — власти других штатов и регионов могут взять подобную практику на вооружение. Это, возможно, поможет найти баланс между стимулированием отрасли и покрытием расходов на инфраструктуру.

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