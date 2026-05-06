В 2025 году AWS увеличила площадь своих ЦОД и офисов на 16 %

Как следует из отчёта для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), в 2025 году компания AWS имела в общей сложности 5,28 млн м2 площадей ЦОД и офисных помещений, сообщает Datacenter Dynamics. Приблизительно 2,64 млн м2 находится в собственности Amazon, примерно столько же было арендовано.

В целом рост год к году составил 16 %. Для сравнения, рост в 2024 году составлял 28 % в сравнении с 2023 годом, в 2023 — 14 % в сравнении с 2022, годом раньше — 28 %. В 2021 году отмечен максимальный годовой рост в процентном соотношении с момента начала составления компанией соответствующей отчётности. Рост составил 44 % в сравнении с 2020 годом, когда речь шла об 1,68 млн м2.

В документации не упоминается, какая часть из площадей приходится на дата-центры, а какая — под другие помещения, включая вспомогательную инфраструктуру ЦОД и другую собственность. Также в статистику не входят корпоративные здания и штаб-квартиры. Компания направит на капитальные затраты в текущем финансовом году порядка $200 млрд, значительная часть которых будет потрачена на ИИ ЦОД.

На сегодня AWS управляет 123 зонами доступности в 39 (географических) регионах. Компания намеревается открыть ещё семь зон доступности, а также два облачных региона в Саудовской Аравии и Чили. Также AWS управляет 108 периферийными локациями. По данным AWS, портфолио заказов на первый квартал составило $364 млрд, не считая недавно заключённой с Anthropic сделки на $100 млрд, поэтому компания намерена быстрыми темпами возводить новые ЦОД.

