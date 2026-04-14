Как по волшебству: AWS запускает инициативу Project Houdini для ускорения строительства ЦОД

Amazon Web Services (AWS) исследует возможность поставить на поток строительство модульных дата-центров для ускорения развёртывания новых мощностей, сообщает Business Insider. Как следует из полученных журналистами внутренних документов компании, инициатива Project Houdini предполагает переход к готовым, собранным ещё на заводе модулям, из которых формируются машинные залы. Предполагается, что такая схема позволит сократить сроки возведения ЦОД «на месяцы».

По словам представителя AWS, инновации в сфере строительства дата-центров позволяют создавать ИИ-инфраструктуру «дешевле и быстрее», поэтому клиенты обращаются именно к AWS для выполнения ресурсоёмких рабочих нагрузок. Ожидается, что только в этом году капитальные затраты Amazon составят $200 млрд, большая часть которых пойдёт на ЦОД. На днях руководство AWS сообщало сотрудникам, что компания испытывает недостаток производственных мощностей, из-за чего не может в полной мере удовлетворить спрос на мощности.

Отмечается, что сейчас на обустройство машинных залов может уйти до 15 недель, около 60–80 тыс. человеко-часов от момента старта до установки серверов. Рабочие вручную прокладывают коммуникационные сети и электропроводку, готовят стойки т.д. Project Houdini предусматривает создание на производстве крупных секций, объединяющих стойки, системы электропитания, кабельную разводку, освещением, системами пожаротушения и безопасности. 45″ модули массой около 9 т доставляются в ЦОД грузовиками.

По оценкам AWS, время развёртывания сократится с 15 до 2–3 недель. Предполагается, что технология будет отработана к августу 2026 года, в конечном итоге её можно будет использовать для строительства более 100 ЦОД ежегодно. В рамках инициативы AWS взаимодействует с Cupertino Electric, производство первых модулей планируется начать в Топике (Topeka, Канзас), Хьюстоне (Houston, Техас) и Солт-Лейк-Сити (Salt lake City, Юта).

Хотя модульные ЦОД предлагаются уже давно, обычно они используются в небольших проектах, в качестве одиночного периферийного дата-центра или как объекты всего из нескольких модулей. Такие решения предлагают, например, Schneider Electric и Vertiv. Впрочем, есть и иные подходы. Так, Meta✴ вовсе отказалась от капитального строительства, разместив ИИ-оборудование внутри быстровозводимых тентов.

