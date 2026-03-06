LG разработала модульные ИИ ЦОД AI Box, из которых соберёт 60-МВт дата-центр в Пусане

Южнокорейская LG представила контейнерные дата-центры — занимающееся ИИ-проектами и облачными технологиями подразделение LG CNS создало модуль AI Box, вмещающий до 576 ИИ-ускорителей IT-мощностью до 1,2 МВт, сообщает Datacenter Dynamics. Каждый модуль включают системы энергоснабжения и охлаждения. По словам LG, полностью готовые к развёртыванию модули можно подготовить за шесть месяцев.

AI Box состоит из «электрощитовой», отвечающей за силовую инфраструктуру, включающей ИБП, трансформаторы и распределительные щиты, а также машинный зал с серверами, ИИ-ускорителями и охлаждающим оборудованием. Извне подключается электрогенератор, блок аккумуляторов и внешний контур охлаждения. Модульный дизайн позволяет легко масштабировать ЦОД до десятков контейнеров, формируя ИИ-объект гиперскейл-уровня.

Первый AI Box компания построит на пусанской площадке Busan Global Cloud Data Center. В планах создание крупного кампуса, вмещающего около 50 контейнеров на территории более 27 тыс. м2 для удовлетворения местного спроса на ИИ-инфраструктуру. Компания объявила, что с выход AI Box знаменует переход к новой парадигме в связанном с ЦОД бизнесе. После успеха на локальном рынке LG намерена расширить глобальное присутствие, в частности, в Юго-Восточной Азии и Северной Америке.

Подразделения одной только LG, связанные с телекоммуникациями и технологиями, управляют в Южной Корее многочисленными дата-центрами. Основанная в 1987 году LG CNS является провайдером IT-сервисов. Она ещё в 1992 году ввела в эксплуатацию первое в Южной Корее специализированное здание ЦОД — Incheon Data Center. Теперь она управляет дата-центрами в Сеуле и Пусане, а также четырьмя площадками за рубежом. Телеком-подразделение LG Uplus управляет несколькими колокейшн-ЦОД, включая три объекта в Сеуле и один в Аняне (Anyang).

Конечно, модульные ЦОД активно внедряют и в других странах. Так, например, в феврале 2026 года французский стартап Policliud пообещал развернуть тысячу суверенных модульных микро-ЦОД за пять лет, а в начале марта появилась новость о более экзотическом решении — Aikido объединила морские ветряки с модульными ИИ ЦОД.

