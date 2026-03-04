Aikido объединила морские ветряки с модульными ИИ ЦОД

Американская Aikido, поставщик плавучих ветрогенераторов, представила оффшорную ВЭУ-платформу, объединённую с модульным дата-центром, рассчитанным на ИИ-нагрузки, сообщает Datacenter Dynamics. Платформа включает ветряную турбину мощностью 15–18 МВт, способную обеспечить до 10–12 МВт IT-мощности. Непосредственно под стальной оболочкой платформы размещаются три вычислительных модуля мощностью 3–4 МВт каждый. Расчётный PUE — 1,08.

Платформа также получит аккумуляторное энергохранилище для обеспечения стабильности работы IT-модулей. В компании рассчитывают на доступность вычислительных мощностей не менее 75 % рабочего времени. Потенциально этот показатель может быть увеличен до 90 % путём использования более ёмких аккумуляторных систем. За охлаждение отвечает система замкнутого цикла на основе пресной воды. Тепло через стальную структуру платформы передаётся окружающей морской воде. Компания уверяет, что тепловое воздействие будет ограниченным — в радиусе всего нескольих метров от платформы.

Бизнес-модель Aikido сконцентрирована не на поставках энергии, а на прямой продаже вычислений. Для масштабирования выбран модульный подход, позволяющий собирать платформы до 10 раз быстрее, чем обычные прибрежные конструкции. Кроме того, компания сообщила, что аккумуляторы можно зарядить заранее, что ускорит ввод новых мощностей. На сборку прототипа у Aikido ушло менее недели. Помещения для IT-оборудования в ходе финального монтажа в порту были подключены к системам питания и охлаждения на набережной.

Теперь компания работает в Норвегии над более функциональным модулем, призванным стать «доказательством концепции». Он должен заработать в 2026 году. Первый коммерческий проект планируется реализовать в Великобритании в 2028 году. Aikido, являющаяся участником программы NVIDIA Inception, заявила её решение уже вызвало интерес у потенциальных заказчиков.

Впрочем, остаются некоторые опасения в связи с состоянием рынка оффшорных ветряных электростанций. Несмотря на предварительные многообещающие результаты, на нём наметилась стагнация из-за роста стоимости. По имеющимся данным, многие проекты сегодня попросту невыгодны без государственной поддержки, так что рынок замер в ожидании более ясных «сигналов». В частности, в США эта отрасль фактически лишилась поддержки.

Впрочем, Aikido рассчитывает, что её новая бизнес-модель придать новый импульс сегменту плавучих электростанций. В компании заявляют, что комбинация проверенных прибрежных ветряных энергосистем и вычислений высокой плотности позволит создать новый класс инфраструктуры, где генерация энергии, системы охлаждения и вычислительные мощности размещены в одном месте.

