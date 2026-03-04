Водородные баржи-электростанции запитают сингапурские ИИ ЦОД

Дата-центрам всё чаще не хватает магистральных электросетей и свободных площадей для работы. Решить эту проблему намерены сингапурская Bridge Data Centres (BDC) и китайская Concord New Energy (CNE) — они готовятся размещать мощности для генерации электричества из водорода на баржах. Предполагается, что такое решение оптимально подходит для условий Сингапура, сообщает The Register.

Компании уже подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий совместную разработку концепции и применения её для ресурсоёмких ИИ ЦОД. Проект позиционируется как часть сингапурской стратегии энергосбережения для сектора дата-центров. Использование барж считается более выгодным, чем постройка наземных сооружений. Земельные ресурсы в Сингапуре в дефиците, а развернуть такие электростанции можно будет в прибрежной или шельфовой зоне, что очень важно для страны размером меньше Лондона.

Кроме того, будет проще транспортировать, в том числе по морю, и хранить водород с использованием прибрежной экосистемы Сингапура. Водород ненамного опаснее, чем бензин и природный газ при соблюдении условий хранения и использования, но он очень легко воспламеняется, горит почти невидимым пламенем и требует особых условий хранения, что повышает риски его применения, говорят авторы проекта. Как заявляет BDC, рост спроса на ИИ ЦОД требует новых, отказоустойчивых энергетических архитектур — масштабируемых и экологичных.

Концепт CNE предусматривает использование водородных топливных элементов на баржах. Впрочем, в Сингапуре процветает и рынок газовых турбин, работающих на водороде хотя бы отчасти. С 2024 года Сингапур требует, чтобы не менее 30 % всех новых и модернизированных газовых турбин комбинированного должны быть «совместимы» с водородом, в будущем планируется довести этот показатель до 100 %.

Компании намерены сделать передовые водородные технологии, включая и баржи-электростанции, ключевым элементом энергетической инфраструктуры Сингапура. Предполагается ,что это будет стимулировать инвестиции в водородные технологии, в т.ч. хранилища и цепочки поставок, что поможет стране перейти на «чистую» энергетику. Впрочем, есть и более традиционный путь — солнечные электростанции, причём тоже плавучие.

В прошлом году японская Mitsui OSK Lines (MOL) заявила о планах переоборудовать один из своих кораблей в плавучий дата-центр и запитать его от плавучей электростанции производства турецкой Karpowership. Выпускающая ДВС финская компания Wärtsilä также предлагает плавучие электростанции, в основном оснащённые дизельными генераторами.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: