Газ — в водород, водород — в ЦОД: Modern Hydrogen и Mesa Solutions предложили необычное питание для дата-центров

Modern Hydrogen и Mesa Solutions объединились для создания необычного решения для питания дата-центров, которое предполагает выработку водорода из природного газа непосредственно на территории кампуса с ЦОД с последующим использованием водорода для генерации энергии, сообщает пресс-служба Mesa. Mesa займётся генераторами на водороде, а Modern Hydrogen будет отвечать за конверсию природного газа.

Предполагается, что операторы ЦОД получат три преимущества: они смогут развёртывать готовые модульные и масштабируемые решения, избежать проблем питания, связанных с внешними энергосетями, и использовать уже существующую для транспортировки природного газа инфраструктуру. Кроме того, среди операторов, по словам обеих компаний сейчас востребованы экологичные и низкоуглеродные источники питания.

Modern Hydrogen использует пиролиз для расщепления природного газа или биогаза на водород и углерод. Последний продаётся производителям асфальта. Для расщепления используется высокая температура, при этом в применении катализаторов нет необходимости, а сами установки явлются модульными и легко масштабируемыми. Modern Hydrogen спонсируется энергетическими компаниями NextEra Energy и National Grid.

В прошлом году Equinix и Microsoft установили водородные топливные элементы GeoPura в своих дублинских ЦОД, чтобы проверить возможность их использования в качестве основного источника энергии. Honda пошла по другому пути, задействовав б/у ячеек от автомобилей. Есть и множество других проектов, включая весьма масштабные. Впрочем, водородные источникаи питания пока остаются очень незрелой технологией. Для водорода отсутствует развитая цепочка поставок, поэтому многие эксперты уверены, что до его массового коммерческого применения пройдут годы, если не десятилетия.

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