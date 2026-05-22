Дата-центры Nebius в США получат топливные элементы Bloom Energy

Неооблачная компания Nebius заключила договор с американским производителем твёрдооксидных топливных элементов (SOFC) Bloom Energy. Предполагается, что внедрение жэтой технологии обеспечит электроэнергией ЦОД Nebius в США, сообщает Datacenter Dynamics. В рамках первого этапа проекта предполагается развернуть «за счётчиком» 328 МВт мощностей на неназванном объекте. Ввод в эксплуатацию запланировали до конца 2026 года.

По словам Nebius, дефицит энергоснабжения остаётся ключевым фактором, ограничивающим развитие ИИ-инфраструктуры. Bloom выбрали, поскольку её элементы практически не загрязняют окружающую среду, энергообеспечение организовывается в требуемые сроки и в объёмах, необходимых для ИИ-нагрузок. Nebius намерена и далее использовать эти SOFC по мере наращивания мощностей.

Bloom Energy является ведущим поставщиком решений на основе SOFC для индустрии ЦОД. Такие элементы используют электрохимические реакции для преобразования топлива в электричество без его сжигания. По данным Bloom, это обеспечивает более высокую эффективность использования топлива и меньшие выбросы. Платформа работает с природным газом, биогазом и водородом. Топливные элементы Bloom созданы для высокоплотных ИИ ЦОД, а технологическая платформа соответствует новым стандартам 800 В DC.

Сделка с Nebius стала последней в череде соглашений Bloom на рынке ЦОД. В апреле компания расширила партнёрство с Oracle, обещав обеспечить ей до 2,8 ГВт мощностей для ЦОД OpenAI. Также Bloom договорилась развернуть решения в 19 ЦОД Equinix общей мощностью более 100 МВт. Энергетическая компания American Electric Power (AEP) должна получить до 1 ГВт SOFC для автономного электроснабжения ИИ ЦОД. В 2025 году Bloom Energy заключила инвестиционное соглашение с Brookfield на $5 млрд.

Nebius имеет ЦОД в США, на Ближнем Востоке и в Европе. Помимо собственного дата-центра в Финляндии в Мянтсяля (Mäntsälä), который вскоре будет дополнен ещё одним объектом — крупнейшим в Европе, по словам компании — в Лаппеенранте (Lappeenranta), компания арендует или намерена арендовать мощности в Великобритании (ЦОД Ark Data Centers в Лондоне), Франции (ЦОД Equinix в Париже), Израиле (несколько площадок Mega Or), а также Исландии (ЦОД Verne в Кеблавике). В США речь идёт о ЦОД DataOne в Вайнленде (Нью-Джерси) и ЦОД Patmos в Канзас-Сити (Миссури). На днях компания сообщила о намерении построить гигаваттный кампус ЦОД в Индепенденсе (Миссури).

