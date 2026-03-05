Компания Nebius приветствовала решение городского совета Индепенденса (Independence, шт. Миссури), утвердившего план стимулов для промышленного развития города, который позволяет Nebius начать строительство ИИ-фабрики мощностью 1,2 ГВт — крупнейшей для компании в США. Подчёркивается, что это первый, но не последний проект такого масштаба. Кампус рассматривается в качестве ключевого этапа роста компании в США.

Проект представляет собой многофункциональный кампус на территории более 160 га. Будет создано около 130 постоянных рабочих мест для обслуживания ЦОД после его полного ввода в эксплуатацию. ИИ-фабрику оснастят замкнутой системой охлаждения, поддерживающей потребление питьевой воды всего лишь на уровне среднестатистического ресторана или офисного здания. Сообщается, что механическая система охлаждения потребует единовременного заполнения в объёме 3785 м3 на 200 МВт, из которых надо будет обновлять ежегодно около 20 %. Ещё 1,5–2,4 тыс. м3/год потребуется на нужды сотрудников и прочие задачи.

Кампус спроектирован так, чтобы минимально вмешиваться в повседневную жизнь граждан. В частности, предусмотрены системы снижения шума ЦОД. Кампус получит питание от муниципальной коммунальной компании Independence Power & Light (IPL), участвующей в региональной системе Southwest Power Pool (SPP). Утверждается, что кампус спроектирован таким образом, что использование ресурсов не вызовет роста тарифов на электричество для жителей и даже стабилизирует цены. Компания обязуется обеспечить строительство необходимой инфраструктуры и будет стимулировать развитие энергосети.

Строительство кампуса должно начаться во II полугодии 2026 года и будет продолжаться минимум до 2029 года. К началу 2029 года будет инициировано изучение возможности получения дополнительной энергии. Дополнительно вероятно строительство генерирующих мощностей на месте. Так, уже на первом этапе будут развёрнуты четыре резервных генератора. Загрязнение воздуха, как обещает компания, будет «незначительным».

Компания обязуется осуществлять т.н. платежи вместо налогов (Lieu of Taxes, PILOT) — такие нередко выплачиваются по договорённости вместо налога на имущество. Ожидается, что это принесёт местным властям более $650 млн за 20 лет. Также соглашение предусматривает участие в школьных программах повышения грамотности в области STEM-дисциплин и ИИ, развитие трудовых резервов, поддержку местных экстренных служб и даже формирование специальной группы для взаимодействия с жителями Индепенденса.

Пока дела у Nebius идут почти блестяще. Выручка в IV квартале 2025 года выросла на 547 %, за весь год — на 479 % до $529,8 млн. Впрочем, квартальные показатели оказались немного ниже прогнозов экспертов. У компании имеются крупные контракты с Meta✴ и Microsoft. Компания развивает ЦОД во Франции, Финляндии, США, Исландии, Израиле и Великобритании.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: