На площадке Саяно-Шушенской ГЭС в Хакасии появится ЦОД от «РусГидро»

Правительство Республики Хакасия и ПАО «РусГидро» заключили соглашение о совместной реализации проекта, предполагающего строительство корпоративного дата-центра. В договоре, подписанном в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), оговорено размещение IT-инфраструктуры на площадке крупнейшей электростанции России — Саяно-Шушенской ГЭС.

Согласно данным пресс-службы «РусГидро», соглашение будет способствовать социально-экономическому развитию региона, повысит доступность вычислительных ресурсов для бизнес-структур и будет способствовать созданию рабочих мест для высококвалифицированных специалистов в республике.

Реализовать проект планируется за два года. Финансировать строительство предполагается как за счёт собственных, так и за счёт привлечённых средств «РусГидро». Средства будут выделяться в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией.

Всестороннее содействие проекту намерено оказать и правительство Хакасии. В том числе речь идёт о помощи в оформлении разрешительной документации. Также бизнесу будет оказана поддержка при взаимодействии с органами власти.

Это не единственный проект ЦОД с участием «РусГидро». Так, осенью 2025 года сообщалось, что АФК «Система», «РусГидро» и правительство Магаданской области заключили соглашение о строительстве в Магаданской области дата-центра мощностью до 150 МВт. Это будет один из крупнейших ЦОД в России.

По данным CNews, проекты в Магаданской области и Хакасии — лишь часть более масштабного плана системной цифровой трансформации, включающего импортозамещение ПО и создание собственной цифровой инфраструктуры. В частности, «РусГидро ИТ сервис» закупает высокопроизводительные серверы, которые планируется использовать для систем интеллектуального учёта электроэнергии, построения прогнозов при анализе водно-энергетических режимов и развития облачных сервисов энергетического холдинга.

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