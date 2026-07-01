Крупнейший на Урале ЦОД Key Point уровня Tier III заработал под Екатеринбургом

В технопарке Craft, расположенном в Берёзовском городском округе неподалёку от Екатеринбурга, открыли крупнейший на Урале дата-центр. Проектная мощность объекта составляет 11 МВт. По данным ГК Key Point, дата-центр прошёл сертификацию Uptime Institute Tier III (Design & Facility). Им уже начали пользоваться региональные компании, а также ключевые телеком-операторы страны. Инвестиции в проект превысили 4 млрд руб.

Генеральным проектировщиком и подрядчиком проекта стала компания «Свободные Технологии Инжиниринг». Пока запустили первую очередь ЦОД мощностью 6,2 МВт. Дата-центр состоит из четырёх машинных залов по 110 стоек в каждом, после реализации второй очереди всего будет эксплуатироваться 880 стоек. Электричеством инфраструктуру обеспечивают две новые ЛЭП.

За резервное питание отвечает десять дизель-генераторов, способных обеспечить работу ЦОД в течение 72 часов. Имеются ИБП. Архитектура питания реализована по схемам резервирования 5/4N с пятью независимыми лучами. Развёрнута система АВР с мгновенным переключением.

В каждом машинном зале работают восемь (7+1) фреоновых прецизионных кондиционеров с холодопроизводительностью 125.6 кВт каждый. Целевой PUE ≤ 1,56. За обеспечение объекта связью отвечают более шести телеком-операторов, доступны три разнесённые точки ввода ВОЛС и четыре — обмена трафиком.

Ранее были запущены ЦОД Key Point во Владивостоке и Новосибирске, строятся ЦОД в Санкт-Петербурге и Махачкале, а также в Ростове. Всего планируется добавлять каждый год минимум одну площадку. На Урале имеется спрос как от региональных, так и от региональных заказчиков, желающих резервировать инфраструктуру, пока размещённую в основном в московском регионе.

Региональное издание «Золотая горка» сообщает, что для стимулирования инвестиций в подобные проекты в Свердловской области используются особые меры поддержки: инвесторы в ЦОД с «чеком» от 1 млрд руб. могут получать землю под них без проведения торгов. Ещё год назад сообщалось, что московский регион страдает от дефицита мощностей ЦОД, но скоро операторы могут уйти в провинцию. Впрочем, сейчас многие проекты дата-центров приостановлены.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: