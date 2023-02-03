Запущен крупнейший на Дальнем Востоке дата-центр Tier III: его мощность составляет 10 МВт

Компания «Кей Поинт» объявила о вводе в промышленную эксплуатацию первого и единственного на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири коммерческого Tier III ЦОД международного уровня. Проект реализован в Приморском крае по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при финансовой поддержке ВЭБ.РФ. Во II квартале 2023 года также планируется организовать работы по проекту ЦОД в Южно-Сахалинске.

10-МВт площадка Key Point во Владивостоке рассчитана на 880 IT-стоек. Дата-центр прошёл сертификацию Uptime Institute по уровню надёжности Tier III. Стоимость проекта превышает 1,5 млрд руб., он реализуется с использованием инструмента льготного финансирования.

Создание ЦОД разбито на два этапа. Первый предусматривает строительство двух технологических модулей общей ёмкостью 440 стоек со средним энергопотреблением 5 кВт. Ожидается, что уже до конца I квартала 2023 года по контрактам будет распределено до 90 % доступных мощностей. Ввод в эксплуатацию второй очереди намечен на первую четверть 2024-го: станут доступны ещё два технологических модуля общей ёмкостью 440 стоек со средней мощностью 5 кВт. Строительство второй очереди ЦОД начнётся в текущем месяце.

Ожидается, что клиентами ЦОД станут телеком-операторы, интернет-провайдеры, IT- и сервисные компании, государственные, медицинские и образовательные учреждения, предприятия ТЭК, а также промышленные, туристические, транспортные и логистические компании. Так, первым крупным клиентом стал «ВымпелКом» (бренд «билайн»). Узел обмена трафиком между операторами связи, организованный в ЦОД Key Point, позволит решить вопросы, которые возникают сейчас у клиентов корпоративных операторских ЦОД. Кроме того, будет обеспечена возможность оперативной коммутации каналов локальных и международных операторов между собой.

«Развитие информационной инфраструктуры создаёт задел на скорейшее внедрение на Дальнем Востоке принципиально новых и перспективных технологий и сервисов, таких как сети связи 5G, искусственный интеллект, беспилотный транспорт. Запуск дата-центра в Приморском крае повысит уровень доступности и устойчивости работы цифровых сервисов, а также будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности макрорегиона», — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

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