Около трети проектов новых ЦОД в России приостановлены

Ситуация с проектами строительства дата-центров в России остаётся довольно сложной. Из 128 проектов на сумму около 1 трлн руб., анонсированных в стране за последние три года, приостановлена реализация 38 с общим объёмом инвестиций 128,6 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на результаты подсчётов «Техэкспо» и инвестиционно-аналитической группы «ПКР».

По оценкам Техэкспо» и «ПКР», на июнь 2026 года на стадии строительства находятся 42 проекта ЦОД с инвестициями в объёме 282,1 млрд руб. Крупнейшими называются ЦОД отечественных IT-гигантов, включая «Яндекс», «Сбер», DataPro, АФК «Система», ГК «Монарх», Гознак, «ВКонтакте» и др. При этом крупные игроки скупают команды, земельные участки и выделенные энергетические мощности и даже оборудование у других проектов.

Всего до 2030 года предполагают ввести в эксплуатацию 97 ЦОД с инвестициями 838,1 млрд руб., больше всего инвестиций планируется на 2027 год. Крупнейшими из ожидаемых объектов называются ЦОД «Сбера» в Подмосковье и Саратовской области, объект «Русала» в Иркутской области, а также новые очереди кампуса ЦОД DataPro в Москве. По мнению экспертов, коммерческие ЦОД, строящиеся для продажи мощностей, столкнулись с наибольшими проблемами. Они строятся за счёт привлечения внешних средств и на них сильнее влияют «дорогой» капитал, рост затрат на строительство и инженерную инфраструктуру. Кроме того, отмечаются проблемы с поставками оборудования и доступом к энергосетям.

При этом развитие рынка происходит неравномерно, и с мая 2023 по май 2026 гг. количество проектов дата-центров на активных стадиях строительных работ сократилось на 41,6 %, объём инвестиций в эти проекты упал на 26,3 %. Так, пришлось перенести сроки ввода в эксплуатацию проектов компаний «Кей Поинт» и «Альфа-финанс», из-за пожара приостановлены проекты Alcon Group за 10 млрд руб., из-за юридических и земельных проблем приостановлены работы над ЦОД Wildberries — «Верхние поля 51А» (7 млрд руб.) и ЦОД Xelent-2 «Росэнергоатома» (5 млрд руб.).

В 2025 году, по данным iKS-Consulting, рынок коммерческих ЦОД России показал антирекорд по приросту стойко-мест. Тогда было отмечено негативное влияние высокой ключевой ставки ЦБ. И хотя в этом году она снизилась, она всё ещё высока — окупаемость ЦОД рассчитана на 10 лет, и на строительство уходит несколько лет. Ещё одной проблемой является недоступность энергии на ключевых рынках (а ¾ рынка коммерческих ЦОД относится к Московскому региону), долгое получение разрешений на присоединение к сети, повышение стоимости энергии и рост спроса на высокоплотные ИИ-стойки. На фоне проблем ЦОД могут уйти в провинцию, заняться самообеспечением электричеством или даже переехать в соседние страны.

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