ОДК представила российские газотурбинные генераторы для питания ЦОД

Входящая в ГК «Ростех» Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) представила газотурбинные генераторные установки для дата-центров. По данным ОДК Инжиниринг, особенности оборудования позволяют поэтапно наращивать энергетические мощности с учётом роста вычислительных нагрузок.

Установки построены на основе двигателей ГТД-6/РМ. Установки обеспечивают электрическую мощность 6 МВт и питаются природным газом, попутным нефтяным газом, керосином, дизельным топливом и т.п. Масса одной установки составляет 5,62 т, а назначенный ресурс — от 120 тыс. часов. ГТД-6/РМ представляют собой газотурбинные двигатели, специально созданные для работы с электрогенераторами. Как правило, их используют в составе агрегатов вроде ГТА-6РМ.

С ростом потребностей в энергии систему можно масштабировать, либо устанавливая новые газотурбинные генераторы, либо применяя парогазовый цикл, при котором выхлопы генераторов тоже используются для выработки дополнительного электричества с применением паровых турбин. ОДК сообщила, что готовится поставлять установки мощностью от 6 до 32 МВт с КПД выше 32 %. Это позволит создавать локальные площадки для электро- и теплогенерации.

Так, на Тутаевской ПГУ-ТЭЦ с установленной мощностью 52 МВт, расположенной в Ярославской области, применяются схожие решения на основе двигателей ГТД-8/РМ. Эта электростанция интегрирована в систему электроснабжения ЦОД, а вырабатываемое тепло применяется для нужд городского хозяйства. Ранее ОДК выступила с предложением использовать для обеспечения регионов России, страдающих от дефицита энергии, быстровозводимые газотурбинные электростанции (ГТЭС). Строить их предлагалось на основе двигателей РК-37. Их же можно было бы использовать для создания федерального мобильного резерва мощностей.

Суммарная мощность выпущенного корпорацией энергетического оборудования уже выше 6 ГВт. Всего компания создала более 675 газотурбинных агрегатов, в основном применяемых для удалённых промышленных объектов и муниципальной инфраструктуры. В ходе выставки представлены и энергоустановки малой мощности — модельный ряд от 60 кВт до 1,4 МВт.

На общемировом рынке ЦОД спрос на турбины растёт. В результате некоторые компании даже занялись переделкой авиационных двигателей гражданских и военных судов. Boom Supersonic, создающая сверхзвуковые пассажирские самолёты, тоже занялась строительством энергетических турбин. Впрочем, пока в выигрыше традиционные поставщики: GE Vernova, Caterpillar, Siemens и Mitsubishi.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: