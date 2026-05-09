Mitsubishi Heavy Industries модернизирует производство газовых турбин, чтобы удовлетворить спрос операторов ИИ ЦОД

Японская Mitsubishi Heavy Industries (MHI), занимающаяся производством газовых турбин, заявила о модернизации своих производственных процессов для увеличения объёмов выпуска продукции, сообщает Datacenter Dynamics. Таким образом компания рассчитывает нарастить объёмы производства и сократить время изготовления турбин, чтобы удовлетворить спрос индустрии ИИ ЦОД.

Ожидается, что оптимизацию на заводе Takasago Machinery Works на западе Японии возглавит президент компании Эйсаку Ито (Eisaku Ito). Там пересмотрели более 1 тыс. процессов в сфере закупок, сборки, тестирования и проектирования. Компания сообщает, что инициатива направлена на повышение эффективности газотурбинных парогазовых генераторов и сокращение числа невыполненных заказов. За последний год заказы энергетических систем у MHI увеличились приблизительно на 40 %, до ¥3,6 трлн ($23 млрд).

В ходе оптимизации разделили сборочные линии для разных вариантов турбин и сократили количество переналадок оборудования. Ожидается, что это поможет нарастить производство на 30 % даже с ограниченными дополнительными инвестициями. Компания уже обязалась вложить ¥50 млрд ($320 млн) в расширение производства турбин, что скромнее ниже планов масштабирования соответствующего бизнеса у GE Vernova и Siemens Energy. Выросли заказы и на переделанные старые авиадвигатели с гражданских и военных судов.

В сентябре 2025 года MHI сообщила о намерении вдвое нарастить выпуск газовых турбин в ответ на рост спроса со стороны индустрии ЦОД. Правда, уже тогда заявлялось, что простого роста производственных мощностей не хватит для удовлетворения спроса. Последний значительно увеличился благодаря развитию рынка ЦОД. Как энергетические компании, так и строители дата-центров хотят пользоваться газовыми турбинами, чтобы наращивать подконтрольные мощности. В результате роста спроса наметился дефицит турбин, появились данные о задержках поставок вплоть до 2030-х гг.

По имеющимся данным, крупные производители турбин уже начали ограничивать инвестиции в производство новых турбин, чтобы не столкнуться с перепроизводством и прочими рисками в случае, если рост мощностей дата-центров будет не столь активным, как ожидалось. Хотя поставки турбин замедлились, индустрия ЦОД, от малых до крупных компаний, по-прежнему рассматривает природный газ в качестве решения для быстрого удовлетворения энергетических потребностей.

Например, это сказалось на недавних шагах гиперскейлеров, которые всё чаще обращаются к поставщикам природного газа для удовлетворения растущих энергетических потребностей ИИ. Так в апреле Microsoft достигла соглашения с Chevron и Engine No. 1 о получении для своего нового ЦОД до 2,5 ГВт электричества. Впрочем, против турбин нередко протестуют экоактивисты.

