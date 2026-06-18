Боевой Grok: Минюст США попросил суд отклонить иск экологов к xAI, ссылаясь на угрозу национальной безопасности

Министерство юстиции США попросило федеральный суд отклонить иск, в котором утверждается, что дата-центры xAI загрязняют окрестности Мемфиса (Memphis, Теннесси), нанося ущерб местным жителям. Компанию обвиняют в нелегальном использовании десятков газовых турбин, сообщает Datacenter Dynamics.

Местная правозащитная организация NAACP и прочие группы утверждают, что компания, влившаяся в SpaceX, не смогла получить разрешение на эксплуатацию своей импровизированной электростанции. Тем временем Минюст США заявил, что она является «критически важной для экономики и вооружённых сил страны». В ходатайстве министерства заявляется, что NAACP угрожает национальной, экономической и энергетической безопасности США, пытаясь нарушить энергоснабжение инновационной ИИ-инфраструктуры, «поддерживающей военные операции Министерства войны».

Также, по словам представителя военных, дальнейшая работоспособность Grok — вопрос первостепенной национальной безопасности. Сообщается, что Grok Gov Model обеспечивает функции, «которых нет ни у одной иной передовой ИИ-модели». Кроме того, в ходе конфликта между США и Ираном якобы именно эта модель помогла в проведении атак.

xAI применяет турбины для питания кампусов ЦОД Colossus 1 и Colossus 2, последний используется для обеспечения работы Grok, а также некоторых сервисов Google, тогда как первый применяется компанией Anthropic, которую Пентагон уже называла «риском для цепочек поставок».

В NAACP неоднократно заявляли, что газовая электростанция при Colossus выбрасывает загрязняющие вещества в значительных объёмах, в т.ч. оксиды азота (NOx) и формальдегид, повышающие риски астмы, респираторных заболеваний, сердечно-сосудистых болезней и некоторых видов рака. Негативно влияют на здоровье и мелкодисперсные частицы PM2.5. NCAAP говорит, что иски граждан являются фундаментальным механизмом привлечения к ответственности компаний, загрязняющих окружающую среду, и организация продолжит «защищать демократию и противостоять федеральному давлению и авторитаризму».

В своё время xAI воспользовалась лазейкой в законе Clean Air Act для запуска 35 турбин без разрешения на год, но в прошлом году местные регуляторы, наконец, разрешили эксплуатацию 15 турбин до 2027 года. Тем временем NAACP утверждает, что xAI незаконно установила и использует на объекте в Саутхейвене (Southaven) уже 57 турбин. В том же районе планируется и строительство третьего кампуса ЦОД.

По словам юристов агентства Earthjustice, представляющих интересы местных активистов, действия Министерства юстиции — отчаянная попытка защитить богатые технокомпании от необходимости соблюдать законы, призванные защищать людей от загрязнений окружающей среды. Заявляется, что компанию Илона Маска (Elon Musk) защищают от ответственности за незаконные загрязнения и ради этого хотят лишить полномочий местные сообщества, суды и даже Конгресс.

Datacenter Dynamics отмечает, что в ходе избирательной компании 2024 года Илон Маск потратил на поддержку президента США Дональда Трампа и связанных с ним членов Республиканской партии $288 млн. Он даже временно работал советником Белого дома в рамках инициативы DOGE. В июне Маск стал первым в мировой истории долларовым триллионером благодаря чрезвычайно удачному IPO SpaceX. Впрочем, последняя настаивает, что полностью соблюдает действующее законодательство.

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