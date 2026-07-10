Ещё один ИИ ЦОД, претендовавший на звание самого крупного в мире, не будет построен из-за давления общественности

Совет округа Принс-Уильям (Prince William, Вирджиния) остановил реализацию проекта строительства крупного ЦОД Dulles South Innovation Center на площади 785 га, единогласно проголосовав против поправок в Генеральный план развития. Проект был сравним по параметрам с кампусом Digital Gateway компаний QTS и Compass, который претендовал на звание крупнейшего в мире и от которого буквально на днях оба оператора в итоге отказались, сообщает Datacenter Knowledge.

В целом отмена проектов демонстрирует, что позиция местных жителей и чиновников стала столь же важным фактором при выборе локаций для ИИ-инфраструктуры, как и наличие доступного электричества, ВОЛС и земли. Впрочем, ещё даже до начала заседания Совета округа по вопросу Dulles South Innovation Center отдел планирования рекомендовал даже не начинать процедуру внесения поправок в Генеральный план, а члены Комиссии по планированию почти единогласно проголосовали за отклонение инициативы.

В отличие от Digital Gateway, проект которого ориентировался на строительство в уже существующем «промышленном коридоре» к Западу от Манассаса (Manassas), план строительства Dulles South предполагал масштабную застройку ЦОД в западной части округа на землях сельхозназначения, профиль которых и предполагалось изменить. Это позволило бы разместить ЦОД, электроподстанцию и сопутствующую инфраструктуру. Общая площадь объектов составила бы около 4 млн м2, т.е. ИИ-кампус стал бы одним из крупнейших объектов подобного профиля в США и мире.

В ходе многочасовых слушаний представители общественности, выступавшие против проекта, выражали обеспокоенность строительством ЛЭП, фактом размещения электроподстанций и их масштабом, вероятным воздействием на грунтовые воды, шумом, ростом дорожного трафика и продолжением «индустриализации» сельской части округа. Сторонники проекта, включая владельцев земельных участков на территории будущего кампуса, отметили, что ЦОД открывают новые экономические возможности, которые обычное сельское хозяйство обеспечить не может. Кроме того, округ мог бы получить большие налоговые поступления — штат как раз ввёл новый, уникальный налог на электричество для дата-центров.

Из-за особенностей местных законов Северная Вирджиния стала крупнейшим рынком ЦОД в мире. Особенно велика концентрация крупных объектов в округах Принс-Уильям (Prince William) и Лаудон (Laudon), где находится т.н. «Аллея дата-центров». Здесь, согласно данным Data Center Map, есть 277 работающих ЦОД, ещё 122 дата-центра находятся на разных стадиях реализации. Местные жители уже давно протестуют против строительства всё новых объектов. Впрочем, интерес операторов тоже смещается в другие регионы США.

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