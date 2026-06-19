Cloud.ru начал строительство собственного ЦОД в Московской области

Предоставляющий доступ к облачным и ИИ-сервисам провайдер Cloud.ru начал строить в Московской области дата-центр уровня Tier III мощностью 11 МВт. Объект рассчитан на размещение до 890 стоек мощностью до 20 кВт каждая. Ожидается, что ЦОД введут в эксплуатацию в 2027 году. По данным опрошенных «Ведомостями» экспертов, дата-центр разместится в Домодедове, а его стоимость составит порядка 10 млрд руб.

Cloud.ru является одним из крупнейших облачных и ИИ-провайдеров России. По оценкам iKS-Consulting, компания является лидером рынка. В портфолио компании, согласно пресс-релизу, имеется более 130 инфраструктурных и платформенных сервисов, публичный облачный сервис Cloud.ru Evolution, инфраструктура для ГИС и КИИ, а также платформа Cloud.ru Evolution Stack для частных и гибридных облаков. Кроме того, предлагается среда AI Factory для профессиональной работы с системами генеративного ИИ. Штат компании насчитывает более 2 тыс. специалистов.

У Cloud.ru есть более 45 тыс. единиц IT-оборудования, из них 30 тыс. — серверы. Компания арендует мощности в девяти ЦОД. Общая мощность используемой инфраструктуры превысила 60 МВт. Выручка Cloud.ru в 2025 году составила 76,5 млрд руб., увеличившись на 50 % г/г, что опережает средние темпы роста всего облачного рынка. Показатель EBITDA вырос на 71 % г/г до 58 млрд руб. На днях компания объявила о дебютном выпуске биржевых облигаций объёмом не более 10 млрд руб.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: