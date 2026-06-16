Cloud.ru дебютирует с выпуском биржевых облигаций объёмом до 10 млрд рублей

Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru объявил о решении разместить дебютный выпуск биржевых облигаций объёмом не более 10 млрд руб. с фиксированной ставкой купона и сроком обращения на два года. Компания сообщила, что ориентир по доходности установлен не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской Биржи на сроке два года плюс 225 б.п. Выплаты купона будут производиться каждые 30 дней.

Cloud.ru отметила, что её надёжность как эмитента подтверждают высокие рейтинги кредитоспособности от независимых рейтинговых агентств: АА+(RU) от «АКРА» со стабильным прогнозом и ruAA+ от «Эксперт РА» со стабильным прогнозом. В преддверии размещения Cloud.ru проведёт онлайн-презентацию для инвесторов на площадке Московской биржи. По словам компании, выпуск облигаций позволит привлечь средства для расширения продуктового портфеля и роста доли на российском облачном рынке.

Выручка Cloud.ru в 2025 году составила 76,5 млрд руб., увеличившись на 50 % г/г, что опережает средние темпы роста всего облачного рынка. Показатель EBITDA вырос на 71 % г/г до 58 млрд руб., рентабельность по показателю EBITDA составила 76 %. Отношение чистого долга к EBITDA равно 0,1х на 31 декабря 2025 года. При таких показателях выпуск облигаций можно считать скорее подготовкой к будущему IPO, а не попыткой собрать средства.

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