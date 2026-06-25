Selectel разместит новый выпуск облигаций на 5 млрд рублей

Selectel, крупнейший независимый провайдер IT-инфраструктуры в России, объявил о планах разместить новый выпуск облигаций на общую сумму 5 млрд руб. с фиксированной ставкой купона и сроком обращения три года. Агентом по размещению облигаций выступит ИК «Табула Раса».

Согласно пресс-релизу, установленный ориентир по доходности не превышает значение кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 3 года плюс 235 б.п. Выплаты купона будут производиться через каждые 30 дней. Сбор книги заявок ожидается 8 июля. Компания имеет подтвержденные рейтинги кредитоспособности от независимых рейтинговых агентств: А+(RU) от «АКРА» и ruAA- от «Эксперт РА» со стабильным прогнозом.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование облигационного выпуска серии 001P-03R объёмом 3 млрд руб., который будет погашен в августе 2026 года, а также на реализацию инвестиционной программы Selectel. Глава компании сообщил, что облигационные выпуски обеспечивают ресурсы для реализации долгосрочных планов компании по развитию на рынке облачной инфраструктуры, позволяя сохранять необходимую гибкость в управлении капиталом. Он отметил, что по сравнению с прошлым годом количество клиентов выросло на 8 тыс.

На текущий момент в обращении находятся четыре облигационных займа Selectel общим объёмом 20 млрд руб., включая 001P-03R(RU000A106R95), 001P-05R(RU000A10A7S0), 001P-06R(RU000A10CU89), 001P-07R (RU000A10EEZ9). В 2025 году выручка Selectel составила 18,3 млрд руб. (рост на 39 % год к году). Показатель скорректированной EBITDA увеличился год к году на 38 % до 9,7 млрд руб., что соответствует рентабельности по скорр. EBITDA 53 %. Отношение чистого долга к скорр. EBITDA LTM составило 1,8х на 31 марта 2026 года.

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