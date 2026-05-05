Selectel создал новую компанию для реализации ИИ-проектов

Независимый российский провайдер IT-инфраструктуры Selectel, по сообщению газеты «Ведомости», сформировал новую компанию для развития проектов в области ИИ. Учрежденное юридическое лицо получило название «Эмерджентные мультиагентные системы» (ООО «ЭМС»).

Организация зарегистрирована 4 мая 2026 года в Санкт-Петербурге с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основным видом деятельности указана разработка компьютерного программного обеспечения. Единственным учредителем является АО «Селектел», а генеральным директором назначен Роман Венедиктов.

Представители Selectel рассказали, что компания намерена расширять деятельность в сфере ИИ. Для этого планируется повысить эффективность управления операционными процессами. Поэтому сформирована структура «ЭМС». В другие подробности относительно деятельности новой компании в Selectel вдаваться не стали.

Selectel активно развивает направление ИИ. Так, в октябре 2025-го провайдер представил систему Foundation Models Catalog (FMC) для развёртывания и управления ИИ-моделями на базе облачной инфраструктуры. Доступны популярные решения от OpenAI, Alibaba (Qwen), DeepSeek и Mistral AI. Пользователи могут выбирать разные параметры и уровни квантизации моделей, чтобы гибко управлять потреблением вычислительных ресурсов и контролировать расходы на их использование. А в прошлом месяце была представлена обновлённая ИИ-платформа с расширенными возможностями масштабирования моделей и внедрения в бизнес-процессы.

Директор ИИ-вертикали Selectel Александр Тугов отмечает, что развитие ИИ-платформы и FMC поможет сделать инференс более управляемым, превратив его из источника затрат в предсказуемый фактор роста бизнеса. В свою очередь, генеральный директор компании Олег Любимов добавил, что Selectel планирует и дальше развивать высокопроизводительную IT-инфраструктуру и специализированные решения для клиентов, которые фокусируются на создании и выводе на рынок продуктов на базе ИИ. С 2020 года провайдер вложил в развитие направления ИИ более 3,5 млрд рублей. До 2031-го компания намерена инвестировать в эту сферу не менее 10 млрд рублей.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: