Selectel представил российский «AI-Сервер» с поддержкой до 16 GPU

Российский провайдер облачной инфраструктуры Selectel анонсировал «AI-Сервер» — высокопроизводительную систему формата 8U, ориентированную на ресурсоёмкие нагрузки, такие как обучение ИИ-моделей, инференс, рендеринг, финансовое моделирование, виртуальные рабочие столы и аналитика в реальном времени.

В состав платформы входят плата Selectel SSE-MB-201 и специализированное шасси SSECH-812. Задействованы два процессора Intel Xeon 6 6500/6700 поколения Granite Rapids-SP. Поддерживается до 8 Тбайт оперативной памяти DDR5-6400 в виде 32 модулей. Могут быть установлены 12 накопителей с интерфейсом NVMe/SAS/SATA, а также два SSD типоразмера M.2 с интерфейсом PCIe 5.0. Упомянуты контроллер BMC AST2600, модуль TPM 2.0, 176 линий PCIe (PCIe 5.0 / CXL и OCP 3.0) и два сетевых порта 1GbE.

Сервер допускает монтаж до 16 ускорителей на базе GPU формата FHFL двойной ширины или до восьми ускорителей FHFL тройной ширины. В частности, могут применяться карты NVIDIA H100, H200, RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition и др. Питание обеспечивают семь блоков мощностью 2000 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum.

Selectel разрабатывает BIOS и BMC собственными силами: это, как утверждается, даёт полный контроль над процессом и возможность оперативно вносить изменения и дорабатывать функциональность в соответствии с запросами заказчиков. Подчёркивается, что усиленные подсистемы питания и охлаждения рассчитаны на высокую плотность ускорителей и длительную работу под нагрузкой. Конструкция упрощает обслуживание и эксплуатацию сервера в ЦОД.

«Запуск нового AI-сервера является частью стратегии Selectel по формированию собственного портфеля серверных решений, включая специализированные инфраструктурные продукты для задач в сфере ИИ. Новая аппаратная платформа обеспечит стабильную, быструю и предсказуемую работу AI-моделей в реальных условиях с полным контролем над данными и производительностью», — говорит компания.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: