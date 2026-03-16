Selectel впервые проведет ежегодную конференцию MLечный путь в Москве

Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России, проведёт конференцию MLечный путь 22 апреля на площадке Connect Space в Москве. Мероприятие будет посвящено практическим кейсам, архитектурным решениям, а также экономическим аспектам внедрения и управления ИИ-проектами в бизнесе.

MLечный путь — это ежегодная конференция компании Selectel, посвященная использованию искусственного интеллекта для решения бизнес-задач. Она объединяет специалистов, принимающих решения об использовании ИИ в корпоративной среде, а также инженеров, отвечающих за техническую реализацию и интеграцию моделей в IT-инфраструктуру.

Мероприятие будет разделено на два параллельных направления: бизнес-трек и технический трек. В центре внимания первого трека – внедрение ИИ в бизнес-процессы и получение измеримого эффекта. Второй трек будет посвящён техническим особенностям интеграции ИИ в IT-инфраструктуру.

Бизнес-трек будет интересен руководителям (CEO, СIO, CTO), аналитикам и специалистам по стратегическому внедрению ИИ. Эксперты Selectel и приглашенные спикеры расскажут о том, как в компаниях формируются решения по внедрению ИИ: сколько стоит внедрение ИИ-агентов и какие подводные камни есть в этом процессе, как составить роадмап внедрения ИИ на базе платформенных решений, а также как оптимизировать обмен знаниями в компании с помощью LLM.

Технический трек ориентирован на инженеров, архитекторов и специалистов по DevOps. В программу включено обсуждение выбора серверного железа под разные ИИ-нагрузки, а также тема безопасного использования генеративных технологий.

Дополнительно будет организована дискуссия о том, способен ли вайбкодинг заменить классические инструменты разработки.

На площадке конференции гостей ожидает технологическая выставка с уникальными стендами и интерактивными зонами для знакомства с продуктами Selectel и партнёрами компании. Также будет организована онлайн-трансляция мероприятия.

Более подробная программа — на странице мероприятия. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте конференции.

Реклама | АО «Селектел» ИНН 7810962785 erid: F7NfYUJCUneTVSvziBVa

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: