Под Сергиевым Посадом началось строительство ЦОД для «Авито»

На двух участках в Московской области началось строительство современного ЦОД по заказу ООО «Диджитал Эдженси» в интересах ГК «Авито», сообщает NefteGazPro. Участки расположены в Сергиево-Посадском городском округе Московской области — в городе Пересвет на улице Бабушкина.

«Авито» ориентируется на строительство собственных вычислительных мощностей в рамках стратегии развития бизнеса, на фоне растущего спроса на вычисления для ИИ-сервисов. Утверждается, что такие проекты уже превратились в отраслевой тренд, поскольку крупные бизнесы нередко строят собственные дата-центры вместо того, чтобы брать их в аренду из-за дефицита свободных мощностей.

В случае с объектом «Авито» речь идёт о железобетонном объекте, облицованном сэндвич-панелями, который получит современную электрическую инфраструктуру, обеспечивающую мощность 20 МВт. Завершить строительство участники проекта намерены в 2028 году. После ввода в эксплуатацию дата-центр обеспечит обработку больших массивов данных, работу сервисов «Авито» без перебоев, а также развитие инновационных продуктов для пользователей.

Осенью 2025 года «Ведомости» сообщали, что «Авито» приобрела участок в Московской области и обсуждает строительство ЦОД на 5 МВт с возможностью дальнейшего расширения до 20 МВт, хотя допускалась и работа со сторонними провайдерами. До этого в марте компания размещала тендер на разработку документации «СКС ЦОД Авито» и проведение строительно-монтажных работ, но результаты не публиковались. Тогда же компания объявила о намерении инвестировать около 12 млрд руб. в разработку собственных ИИ-решений и получить в результате около 21 млрд выручки. В числе прочего речь шла о разработке ИИ-моделей и подготовке кадров.

По словам представителя iKS-Consulting, по данным на осень 2025 года стоимость строительства ЦОД «Авито» составила бы около $200 млн (порядка 16 млрд руб.), если исходить из стоимости $10 за 1 Вт мощности, хотя сумма может оказаться значительно выше. Кроме того, неизвестна стоимость земли, а само оборудование для дата-центра может стоить и в десять раз дороже.

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