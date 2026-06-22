Законопроект о регулировании ИИ в России кардинально сократили и упростили

22 июня в комиссии правительства по законопроектной деятельности пройдёт рассмотрение законопроект «О поддержке развития технологий ИИ в РФ», который, по словам источника «Коммерсанта», должны внести в Госдуму до конца недели. Сообщается, что документ претерпел значительные изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Его сократили до 13 страниц и 13 статей, при этом действие законопроекта распространяется только на большие фундаментальные модели (LLM) с более 1 млрд параметров.

Модели с меньшим количеством параметров, в том числе open source, были исключены из первоначального варианта законопроекта также, как и формулировка «доверенные» модели, после чего в нём теперь указаны только «суверенные» и «национальные». Отмечается, что от добавления в документ «доверенных» моделей для КИИ отказались, так как требования к софту, куда относится и ИИ, уже прописаны ФСТЭК и ФСБ. На объектах КИИ можно будет использовать только с «суверенные» и «национальные» модели, разработка которых может рассчитывать на господдержку.

В документе указано, что «суверенная» модель ИИ может быть разработана на всех этапах только российским юрлицом и использоваться только на инфраструктуре в РФ. «Национальная» модель должна быть существенно разработана российским юрлицом, хотя её компоненты могут быть open source.

Основные положения законопроекта вступают в силу с 1 сентября 2026 года, положения о полномочиях правительства (применение моделей, их определение, обязанности разработчиков и т. д.) — с 1 марта 2027 года. Если же до 1 марта 2027 года уже внедрены ИИ-модели, не подпадающие под критерии документа, переходный период для них продлён до 1 сентября 2032 года в случае, если данные обрабатываются в РФ.

«Коммерсантъ» отметил, что в итоговой версии отказались от требования обеспечить маркировку синтезированного ИИ контента и усилить ответственность владельцев ИИ-сервисов за правонарушения при использовании технологии. Также из первоначальной версии были исключены вопросы, касающиеся регулирования ИИ ЦОД и практически полностью — вопросы, касающиеся авторского права.

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