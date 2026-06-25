До 30 Пбайт и 160 млн IOPS на стойку: DDN представила систему хранения AI400X3M для ИИ

Компания DataDirect Networks (DDN) анонсировала высокопроизводительную систему хранения AI400X3M, ориентированную на наиболее требовательные нагрузки ИИ и НРС. Новинка вошла в семейство программно-аппаратных комплексов EXAScaler, в основе которых лежит параллельная файловая система Lustre.

Модель AI400X3M выполнена на аппаратной платформе AMD EPYC Genoa. Устройство приходит на смену версии A1400X2, в составе которой применяются процессоры Intel Xeon Ice Lake. По сравнению с предшественником пропускная способность при чтении, как утверждается, поднялась на 35 %.

Представленное решение выполнено в форм-факторе 2U с габаритами 856 × 446 × 87 мм. Допускается установка 24 NVMe SSD с интерфейсом PCIe 5.0. Заказчикам будут предлагаться варианты вместимостью 120, 250 и 500 Тбайт, а также 1 и 2 Пбайт. Возможны модификации с четырьмя портами XDR/400GbE OSFP или восемью портами NDR200/200GbE QSFP112.

Заявленная скорость последовательного чтения информации у AI400X3M достигает 190 Гбайт/с, скорость последовательной записи — 110 Гбайт/с. Величина IOPS (операций ввода/вывода секунду) при произвольном чтении — до 8 млн. Стойка, оборудованная такими СХД, способна обеспечить суммарную вместимость до 30 Пбайт и показатель IOPS до 160 млн.

Новинка укомплектована двумя блоками питания с резервированием и возможностью горячей замены. Диапазон рабочих температур простирается от +5 до +30 °C. Устройство весит около 44 кг без установленных накопителей.

DDN подчёркивает, что внедрение AI400X3M позволит предприятиям, операторам ИИ ЦОД и облачным провайдерам значительно повысить эффективность инфраструктуры, одновременно снизив энергопотребление, затраты на охлаждение и эксплуатационные расходы. СХД поступит в продажу к концу III квартала текущего года.

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