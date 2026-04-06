IDC: расходы на европейском ИИ-рынке достигнут $290 млрд к 2029 году

В Европе стремительно увеличиваются затраты в области ИИ: согласно прогнозам IDC, с 2025-го по 2029 год среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) составит 33,7 %. В результате, к концу рассматриваемого периода расходы могут достичь примерно $290 млрд.

Аналитики отмечают, что быстрое расширение рынка обусловлено значительными вложениями в ИИ в таких сегментах, как информационные сервисы, розничная торговля, банковский сектор, ПО, здравоохранение и пр. Набирают обороты решения на основе генеративного ИИ, которые уже широко распространены в корпоративных средах. Ожидается, что к 2029 году вклад генеративных систем в общий объём европейского ИИ-сектора достигнет 54 %.

Крупнейшим и самым быстрорастущим сегментом ИИ-рынка в Европе является софт: его доля, по оценкам, составит 58,5 % от общих расходов в 2026 году, а величина CAGR в 2025–2029 годах окажется на уровне 42,9 %. Наиболее ёмким направлением названа банковская сфера, вклад которой прогнозируется в размере 12,5 % в 2026 году. Самая быстрорастущая отрасль — здравоохранение с показателем CAGR в 39,7 % в 2025–2029 годах.

Аналитики IDC указывают, что даже в условиях геополитической напряжённости, провоцирующей сбои в цепочках поставок, европейский рынок ИИ быстро развивается, переходя от экспериментов к полноценным внедрениям. Организации больше не рассматривают ИИ как самостоятельный инструмент: технология всё чаще позиционируется как стратегический актив для трансформации бизнес-моделей. На этом фоне происходит перераспределение бюджетов в пользу ИИ. Самые высокие среднегодовые темпы роста фиксируются в области ПО и платформ ИИ — в 42,9 % и 52,5 % соответственно. При этом катализатором рынка является агентный ИИ, способный решать определённые задачи без вмешательства человека.

