Продажи серверов бьют рекорды: квартальный объём рынка превысил $125 млрд

Объём мирового рынка серверов в IV квартале 2025 года, по оценкам IDC, достиг $125,3 млрд, что стало новым рекордом. Рост в годовом исчислении составил 52,4 %. Аналитики отмечают, что бурное развитие отрасли связано с продолжающимся расширением инфраструктуры ИИ.

Выручка от реализации серверов с архитектурой x86 в последней четверти 2025-го зафиксирована в размере $69,8 млрд, что на 16,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Продажи машин с процессорами на других архитектурах год к году подскочили на 146,4 % — до $55,5 млрд. Системы, оснащённые ускорителями на основе GPU, показали рост на 59,1 % в денежном выражении.

Крупнейшим поставщиком серверов является Dell Technologies, которая в IV квартале 2025 года получила $12,56 млрд, что соответствует 10,0 % мирового рынка: за год продажи этой компании взлетели на 126,7 %. На втором месте располагается Supermicro с $11,7 млрд (плюс 133,7 % в годовом исчислении) и долей в 9,3 %. Замыкает тройку IEIT Systems, у которой отгрузки в деньгах поднялись на 33,7 % — до $5,19 млрд, тогда как доля составила 4,1 %. В первую пятёрку также входят Lenovo и НРЕ с показателями $5,07 млрд и $3,87 млрд и 4,0 % и 3,1 % соответственно.

В региональном разрезе США показали самые высокие темпы роста — плюс 72,4 % по сравнению с IV кварталом 2024 года (в сегменте серверов с ИИ-ускорителями плюс 80,1 %). В Канаде отмечена прибавка в 70,7 %, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — 43,6 %, в APeJC (Азиатско-Тихоокеанский регион за исключением Китая и Японии) — 27,9 %. КНР и Латинская Америка показали рост на 17,7 % и 12,8 % соответственно, в то время как в Японии продажи снизились на 4,7 %.

По итогам 2025 года в целом объем рынка достиг $444,1 млрд, что также является абсолютным рекордом. По отношению к предыдущему году отгрузки серверов в денежном выражении поднялись на 80,4 %.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: