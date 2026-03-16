Рынок СХД в 2025 году достиг рекордного объёма в $33 млрд

Компания IDC обнародовала результаты исследования мирового рынка СХД корпоративного класса в IV квартале и 2025 году в целом. Отрасль демонстрирует рост, обусловленный расширением инфраструктур дата-центров на фоне стремительного внедрения ИИ и переноса рабочих нагрузок в облако.

В период с октября по декабрь включительно продажи СХД достигли $9,7 млрд, что на 5,5 % больше по отношению к последней четверти 2024-го. Самые высокие темпы роста зафиксированы в сегменте массивов All Flash — плюс 18,1 % в годовом исчислении. Решения на основе HDD показали прибавку в размере 3,1 %, тогда как поступления от гибридных систем на базе SSD/HDD снизились на 6,7 %.

В ценовом разрезе наиболее быстрорастущим сегментом остаются СХД среднего класса стоимостью от $25 тыс. до 250 тыс.: их продажи в деньгах поднялись в IV квартале 2025 года на 8,5 %, а доля оказалась на уровне 66 % от общего объёма рынка. Системы высокого класса (дороже $250 тыс.) показали прибавку в размере 5,4 %. Спрос на решения начального уровня (дешевле $25 тыс.) сократился на 6,9 %.

В рейтинге ведущих производителей лидирует Dell Technologies, у которой продажи в последней четверти 2025 года достигли $2,29 млрд, поднявшись на 7,0 % год к году: компания заняла 23,7 % рынка. На втором месте располагается Huawei с $1,22 млрд (плюс 4,9 % год к году) и 12,6 %. Замыкает тройку NetApp, увеличившая продажи на 3,6 % — до $789,13 млн, что соответствует доли в 8,1 %. В первую пятёрку также входят Everpure и IBM с $691,03 млн и $609,76 млн и 7,1 % и 6,3 % соответственно.

В географическом плане Китай и США показали самый существенный рост — на 8,0 % и 6,9 % по сравнению с IV кварталом 2024 года. В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) продажи поднялись на 4,3 %, в Латинской Америке — на 1,8 %, в Японии — на 0,8 %. В странах APeJC (Азиатско-Тихоокеанский регион за исключением Китая и Японии) показатель снизился на 0,1 %, а в Канаде спрос упал на 0,8 %.

По итогам 2025 года в целом объём глобального рынка СХД достиг $33 млрд, что стало новым рекордом. По сравнению предыдущим годом показатель поднялся на 3,9 %.

