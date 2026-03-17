Решение TrueNAS Connect обеспечит пользователям Community Edition и сторонних СХД бесплатный доступ к продвинутым функциям TrueNAS Enterprise

Компания TrueNAS (ранее — iXsystems) объявила о доступности сервиса TrueNAS Connect, который позиционируется как своего рода мост для доступа к корпоративным функциям хранения данных TrueNAS без необходимости приобретения её оборудования.

TrueNAS Enterprise отличается от бесплатной TrueNAS Community Edition для NAS-устройств и других систем хранения данных, основанной на Linux, расширенными возможностями, включая проактивное оповещение, расширенное управление, безопасность уровня оборонных стандартов, повышение производительности, интеграцию со сторонним программным обеспечением и т. д.

Доступ к этим функциям ранее можно было получить только через коммерческие партнёрские отношения с TrueNAS в рамках бизнес-модели Open-Core, например приобретая устройства TrueNAS Enterprise — различные серверы и решения для хранения данных с предустановленной TrueNAS Enterprise, предоставляющей самый продвинутый набор функций для этой открытой платформы.

«TrueNAS Connect был представлен в начале 2026 года как решение для мониторинга и управления, расширяющее и улучшающее вашу установку TrueNAS за счёт дополнительных веб-функций, а также упрощающее процесс установки для новых пользователей. В течение 2026 года TrueNAS Connect также станет мостом между нашей бесплатной версией Community Edition и нашими корпоративными устройствами Enterprise», — отметила компания.

Новое решение позволяет клиентам пользоваться расширенными функциями без необходимости приобретения устройств TrueNAS Enterprise. Это является подходящим вариантом для тех, кто уже инвестировал в другое оборудование или вынужден использовать его по требованиям организации, но хочет максимально использовать возможности TrueNAS в корпоративной среде, отметил ресурс Phoronix.

Компания пояснила, что Community Edition предназначена для энтузиастов, домашних лабораторий, студентов и самостоятельных технических команд, которым нужна мощная платформа хранения данных без лицензионных сборов. Она включает в себя полную основу OpenZFS с файловыми, блочными и объектными протоколами, виртуальными машинами, Docker, приложениями и многим другим. Версия будет оставаться бесплатной — ничего не удаляется, и постоянно добавляются новые функции с открытым исходным кодом.

В свою очередь, TrueNAS Enterprise предназначена для ИТ-руководителей и профессиональных организаций, которым нужны готовые к использованию высокодоступные устройства, безопасность уровня оборонного предприятия, выделенная поддержка и глубокая интеграция с такими платформами, как VMware, Proxmox и Veeam.

TrueNAS Connect предоставляет новые возможности для опытных пользователей: профессионалов, малых предприятий и т. д. «Это мост, обеспечивающий возможности корпоративного класса, такие как расширенный мониторинг, веб-доступ, проактивные оповещения, управление несколькими системами и защита от программ-вымогателей, для вашего собственного оборудования», — сообщила TrueNAS, добавив, что планирует в ближайшие годы предложить больше дополнительных функций для опытных пользователей.

TrueNAS Connect включает бесплатный уровень Foundation, который охватывает базовую функциональность, а также платные уровни Plus и Business, причём последний появится в будущем, для команд, которым требуется больше возможностей. Он также значительно упрощает установку Community Edition на оборудование bare metal.

Компания отметила, что бизнес-модель Open-Core не меняется. ПО TrueNAS остаётся основой для всех трёх версий. Многие новые функции будут автоматически включены в бесплатную версию Community Edition. TrueNAS Connect управляет лицензированием и разрешениями, которые обеспечивают возможности Enterprise, выходящие за рамки бесплатного уровня.

