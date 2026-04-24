Гибридная СХД TrueNAS V160 обеспечивает пропускную способность до 60 Гбайт/с

Компания TrueNAS (ранее — iXsystems) анонсировала гибридную систему хранения V160, предназначенную для задач ИИ, машинного обучения и работы с базами данных. Новинка позволяет формировать платформы с оптимальным сочетанием производительности и стоимости, что важно в условиях стремительного роста цен на SSD.

СХД выполнена в форм-факторе 4U. Применены два контроллера TrueNAS пятого поколения на основе неназванного 32-ядерного процессора AMD EPYC с 768 Гбайт оперативной памяти DDR5 каждый. Доступны 24 отсека для NVMe SSD или SAS HDD вместимостью соответственно до 122,8 Тбайт и 26 Тбайт (7200 об/мин).

Система позволяет задействовать до 24 Тбайт адаптивного кеша. Заявленная пропускная способность в зависимости от выбранной конфигурации достигает 60 Гбайт/с. Допускается подключение до шести дисковых полок с NVMe SSD или до четырнадцати полок с SAS HDD на 102 отсека, что позволяет создавать конфигурации, насчитывающие более 1400 накопителей. При использовании исключительно SSD суммарная вместимость может достигать 20 Пбайт, в случае HDD — 35 Пбайт.

Сетевые порты имеют следующую конфигурацию: 4 × 100/200GbE, 2 × 400GbE, 4 × FC16, 2 × FC32. Реализована поддержка протоколов SMBv2, SMBv3, NFSv3, NFSv4 w/RDMA, iSCSI, iSER, FC, NVMe-oF/RDMA, S3. Питание обеспечивают два блока с сертификатом 80 Plus Titanium, резервированием и возможностью горячей замены. Заявленная доступность СХД превышает 99,999 %.

В качестве программной платформы применяется TrueNAS Enterprise 25.10 (используется файловая система OpenZFS). Доступны файловое, блочное и объектное хранилища со сжатием и дедупликацией. Говорится о совместимости с VMware, Proxmox, Hyper-V, Xen, OpenShift, Kubernetes.

