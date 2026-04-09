Компания VDURA, специализирующаяся на программно-определяемых СХД для задач ИИ и HPC, обнародовала свежие данные Flash Volatility Index, говорящие о том, что цены на SSD корпоративного класса продолжают стремительно расти. Связано это с высоким спросом на накопители со стороны гиперскейлеров и операторов облачных платформ.

По оценкам, стоимость SSD вместимостью 30 Тбайт на базе чипов TLC NAND подскочила на 472 % в период со II квартала 2025 года по первую четверть 2026-го — с $3062 до $17 500. Иными словами, зафиксирован 5,7-кратный рост. Вместе с тем цена на SSD с чипами QLC NAND за тот же период увеличилась с $2450 до $15 121, то есть, в 6,2 раза.

Подчеркивается, что только за три недели марта — с 4 по 23 число — стоимость SSD корпоративного класса увеличившись почти на четверть. В результате, разница в цене между SSD типа QLC на 30 Тбайт и HDD аналогичной ёмкости взлетела с 4,9 раза во II квартале 2025 года до 22,6 раза в I четверти 2026-го.

Наблюдающаяся ситуация приводит к фундаментальным изменениям экономики систем хранения типа All-Flash. В частности, VDURA с применением собственного инструмента Storage Economics Optimizer Tool проанализировала стоимость владения платформой хранения суммарным объёмом 25 Пбайт, способной обеспечивать устойчивую производительность на уровне 1000 Гбайт/с.

По ценам II квартала 2025 года такая система, выполненная исключительно на базе SSD, потребовала бы вложений в размере $9,69 млн на протяжении трёхлетнего периода. Ко II четверти 2026-го соответствующие прогнозируемые затраты выросли до $48,17 млн, то есть, примерно в пять раз. Вместе с тем развёртывание и поддержание гибридной архитектуры SSD+HDD той же вместимости с сопоставимой производительностью обойдётся в $11,37 млн. Для смягчения проблемы резкого роста стоимости SSD компания VDURA предлагает программу Flash Relief Program.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: